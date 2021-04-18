«Чекати не можна»: прихильники Навального планують мітинги на 21 квітня

Прихильники укладеного опозиціонера Олексія Навального мають намір 21 квітня провести в великих російських містах, в тому числі Москві і Санкт-Петербурзі, мітинги на його підтримку. Про це йдеться в повідомленні на сайті політика. Намір провести мітинг підтвердили соратники опозиціонера Леонід Волков і Іван Жданов.

Навальний тримає голодування в колонії. Раніше лікарі Навального з посиланням на результати його аналізів заявили, що його стан стрімко погіршується. Голодування Навальний почав 31 березня, вимагаючи допустити до нього лікаря в зв’язку з болями в спині і іншими симптомами.

«Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. В такі моменти рішення треба приймати миттєво», – пишуть прибічники Навального.

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Вони не стали чекати, коли на сайті «Свободу Навальному» зареєструються 500 тисяч потенційних учасників мітингу за звільнення політика. Раніше соратники Навального стверджували, що оголосять дату мітингу після того, як пів мільйона людей зареєструються на сайті. До середини дня 18 квітня потенційних учасників було 457 тисяч. Кілька днів тому повідомлялося про витік бази електронних адрес зареєстрованих.

«Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Чекати і відкладати більше не можна», – пояснюють автори оголошення про мітинг.

Крім стану здоров’я Навального, вони згадують також про намір влади внести заснований ним Фонд боротьби з корупцією (включений в Росії в список іноземних агентів) і штаби опозиціонера до переліку екстремістських організацій. Щодо подання заявок на проведення мітингів в повідомленні не йдеться – цілком ймовірно, влада визнає ці акції неузгодженими.

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Останні великі акції на підтримку Навального пройшли в кінці січня-початку лютого, коли політик після повернення в Росію з лікування в Німеччині був арештований, а потім відправлений у колонію. Мітинги не узгоджувалися з владою. Тоді на вулиці десятків міст Росії вийшли, за різними оцінками, від 100 до 300 тисяч чоловік.

Тисячі учасників акцій протесту були затримані, деякі – засуджені за кримінальними справами про насильство проти поліцейських. Порушено десятки кримінальних справ за різними статтями. На початку лютого соратники Навального повідомили, що тимчасово відмовляються від масових акцій, однак обіцяли відновити їх навесні. На 21 квітня заплановано виступ президента Володимира Путіна з посланням до Федеральних зборів.