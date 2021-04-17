Понад 70 світових зірок літератури, кіно і журналістики закликали Путіна пустити лікарів до Навального

Видання Le Monde і The Economist опублікували лист впливових діячів літератури, кіно і світової журналістики з вимогою надати медичну допомогу російському опозиційному політикові Олексію Навальному і припинити знущання над ним.

З кінця лютого Навальний перебуває у виправній колонії в Покрові Володимирської області Росії. За словами його соратників, у результаті в політика погіршилося здоров’я, почалися сильні болі в спині і нозі. 31 березня Навальний оголосив голодування, вимагаючи надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

Лист підписали, зокрема, зірки кіно Ієн Маккеллен, Девід Духовни, Бенедикт Камбербетч, Джуд Лоу, Білл Наї, Ванесса Редгрейв, Стівен Фрай, нобелівські лауреати з літератури Світлана Алексієвич, Герта Мюллер, Орхан Памук, письменниця Джоан Роулінг, драматург Том Стоппард, музикант Том Йорк і інші.

Олексія Навального відправили до колонії після рішення Симоновського суду Москви від 2 лютого у справі «Ів Роше» 2013 року. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років.

Навальний скаржиться на погіршення стану здоров’я. 31 березня він оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря. Лікарі в колонії виявили у нього на МРТ дві грижі. Раніше Навального перевели в тюремну медсанчастину через «симптоми гострого респіраторного захворювання».

Політик повідомив через своїх адвокатів, що троє з 15 осіб у його загоні шпиталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували високу температуру і сильний кашель.

Його особистий лікар, голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва та його адвокати наполягають, що політик не отримує адекватної медичної допомоги. Федеральна служба з виконання покарань стверджує, що політику надають необхідну допомогу.