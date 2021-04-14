«Спроба жорстко принизити» – голова HRW про ситуацію з Навальним у Росії

Виконавчий директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот назвав те, що відбувається з російським опозиціонером Олексієм Навальним у колонії, «спробою жорстоко принизити лідера опозиції». В інтерв’ю телеканалу «Дождь» Рот зазначив, що організація не має доступу до в’язня, і правозахисники опосередковано збирають інформацію про те, що відбувається з Навальним.

За словами голови Human Rights Watch, він побачив спроби «зламати» політика в тому, що з Навального знущалися в тюрмі. Його будили щогодини, щоб перевірити, чи не втік він. Крім того, у опозиціонера є кілька медичних проблем. Це дві міжхребцеві грижі, які супроводжуються сильним болем, респіраторні захворювання і лихоманка. Попри це, Навальному відмовляють в наданні незалежної медичної допомоги, додав правозахисник.

Кеннет Рот наголосив, що правозахисники дуже стурбовані станом Навального. Якщо Навальний помре в колонії, «світ оскаженіє», сказав він в інтерв’ю.

Звертаючись до російської влади, голова Human Rights Watch сказав: «Не намагайтеся обдурити себе, думаючи, що якщо ви позбудетеся Навального, якщо ви відправите його в колонію, то позбудетеся прагнення російського народу до демократії. Це абсолютно різні речі. Так, Навальний важливий лідер, важливий каталізатор, але прагнення до демократії, бажання перемогти корупцію, потреба в уряді, який служить людям, а не олігархам, – усе це набагато глибше і набагато ширше, ніж фігура Олексія Навального», – заявив виконавчий директор міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот.

Олексія Навального відправили до колонії після рішення Симоновського суду Москви від 2 лютого у справі «Ів Роше» 2013 року. Опозиціонер повинен буде провести в ув’язненні близько двох із половиною років.

Навальний скаржиться на погіршення стану здоров’я. 31 березня він оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря. Лікарі в колонії виявили у нього на МРТ дві грижі. Раніше Навального перевели в тюремну медсанчастину через «симптоми гострого респіраторного захворювання».

Політик повідомив через своїх адвокатів, що троє з 15 осіб у його загоні шпиталізовані з туберкульозом. У самого Навального тюремні лікарі зафіксували високу температуру і сильний кашель.

Його особистий лікар, голова «Альянсу лікарів» Анастасія Васильєва та його адвокати наполягають, що політик не отримує адекватної медичної допомоги. Федеральна служба з виконання покарань стверджує, що політику надають необхідну допомогу.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.