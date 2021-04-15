Росія: юристці фонду Навального присудили рік виправних робіт умовно

Перовський районний суд Москви 15 квітня визнав винною і засудив до року виправних робіт умовно з утриманням 10% зарплати в дохід держави юристку «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Любов Соболь у справі про проникнення в квартиру ймовірного співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», свою провину Соболь не визнала. В інтрев’ю телеканалу вона сказала, що рішення суду оскаржуватимуть.

«Я ховатися нікуди ніколи не збиралася, я відкрито і прилюдно займаюся політикою в Росії, громадською діяльністю. Відстоювати свою позицію у кримінальних справах, я теж вважаю, потрібно відкрито і прилюдно – власне, я це і роблю», – сказала вона.

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Кримінальну справу проти юристки «Фонду боротьби з корупцією» відкрили після того, як Любов Соболь 21 грудня 2020 року намагалася зняти репортаж про Костянтина Кудрявцева. Вона чекала його виходу з квартири, сидячи у дворі в орендованій машині, проте її затримали силовики. У неї вдома відбувся обшук, а після цього її затримали на 48 годин.

У грудні минулого року опозиційний політик і засновник ФБК Олексій Навальний оприлюднив запис своєї розмови з чоловіком, якого Bellingcat ідентифікував як співробітника ФСБ Росії Костянтина Кудрявцева. З його розмови з Навальним випливає, що опозиціонер був отруєний влітку 2020 року працівниками російської спецслужби. Також Кудрявцев розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну опозиціонера, яке було в номері томського готелю, де Навальний зупинився. У ФСБ назвали запис телефонної розмови сфабрикованим.