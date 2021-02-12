Соратниці Навального Соболь висунули звинувачення у справі про квартиру співробітника ФСБ

Слідчий комітет Росії висунув соратниці Олексія Навального, юристу Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь звинувачення в порушенні недоторканності житла. Про це повідомляється на сторінці Соболь у фейсбуці, яку зараз веде її команда.

За версією слідства, Соболь застосуванням насильства чи погрозою його застосування у грудні минулого року проникла в квартиру до ймовірного учасника замаху на Олексія Навального, співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева. Слідчі стверджують, що опозиціонерка схопила за руку тещу Кудрявцева і відштовхнула, а потім обійшла квартиру і пішла.

Команда Соболь повідомляє, що з п’ятниці, 11 лютого, її возитимуть до головного слідчого управління по Москві для ознайомлення зі справою. Передбачається, що судові засідання почнуться через один або два тижні. Справу Соболь ведуть шість слідчих.

Любов Соболь затримали 21 грудня минулого року біля будинку Кудрявцева в Москві. Вона стверджує, що хотіла зустрітися зі співробітником ФСБ і поставити йому питання про отруєння Навального. За словами Соболь, вона дзвонила в двері його квартири, з якої вийшла теща Кудрявцева, яка і написала потім заяву про проникнення до житла. Згодом з’ясувалося, що теща живе в сусідній квартирі.

У ФБК вважають справу стосовно Соболь політично мотивованою і сфабрикованою з метою перешкодити її участі у виборах депутатів Держдуми. Максимальне покарання за статтею – два роки позбавлення волі.

21 грудня Олексій Навальний оприлюднив в інтернеті запис своєї розмови з людиною, яку він ідентифікував як Кудрявцева і який фактично зізнався, що опозиціонер був отруєний влітку цього року в Томську співробітниками спецслужби. ФСБ назвала запис розмови з Кудрявцевим «підробкою».

Соболь зараз перебуває під домашнім арештом у іншій кримінальній справі – про порушення санітарних норм. Провадження відкрили після акцій протесту 23 січня нинішнього року.