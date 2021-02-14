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14 лютого 2021, Київ 20:15
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Росія: У День закоханих жінки закликали звільнити політв'язів – відео

Росія: У День закоханих жінки закликали звільнити політв'язів – відео
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Росія: У День закоханих жінки закликали звільнити політв'язів – відео

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14 лютого в центрі Москви сотні жінок долучилися до мітингу, присвяченого лише жінкам, з вимогою звільнити жінок, затриманих під час нещодавніх демонстрацій, проведених по всій Росії на підтримку ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального. У протесті людських ланцюгів були згадки про День закоханих, як от квіти та зображення чорних сердець. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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