Росія: У День закоханих жінки закликали звільнити політв'язів – відео
14 лютого в центрі Москви сотні жінок долучилися до мітингу, присвяченого лише жінкам, з вимогою звільнити жінок, затриманих під час нещодавніх демонстрацій, проведених по всій Росії на підтримку ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального. У протесті людських ланцюгів були згадки про День закоханих, як от квіти та зображення чорних сердець. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)
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