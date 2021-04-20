«Нас лякали цією медсанчастиною». Що відомо про лікарню в Росії, в яку перевели Навального?

Навальний, який продовжує голодування після переведення в тюремну лікарню у Володимирі, сильно схуд, повідомили його адвокати. Персонал лікарні вводить йому глюкозу. ФСВП, як і раніше, відмовляється допустити до нього незалежних лікарів. У відомстві назвали стан здоров’я ув’язненого «задовільним». Соратники Навального сказали, що переведення політика в іншу колонію ніяк не вплине на їхнє рішення провести мітинг. ФСВП називає цю колонію і цей стаціонар зразковими. Чи так це? (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», YouTube, Reuters)