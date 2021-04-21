Число затриманих на акціях протесту в Росії зросло до понад 1200, майже пів тисячі затримані в Петербурзі

Число затриманих на акціях на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в Росії різко зросло ввечері 21 квітня, свідчать дані правозахисного проєкту «ОВД-инфо». Згідно з останніми підрахунками, станом на 23:00 у цілому в Росії затримані 1226 людей, найбільше – в Санкт-Петербурзі (493).

Значна кількість затриманих була також в Уфі (91), Сочі (51), Воронежі (46), Казані (41), Кемерові (36).

На відміну від акцій протесту, що відбулися в січні, у Москві затримання масовими не були, всього до відділків поліції потрапили 23 людини.

За оцінкою МВС Росії, в Москві в акції протесту 21 квітня взяли участь близько 6 тисяч чоловік, в Санкт-Петербурзі – близько чотирьох з половиною тисяч. Самі учасники акцій вважають, що ці цифри є заниженими.

Ще до початку акції в Москві затримали юристку очолюваного Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь, речницю опозиціонера Кіру Ярмиш, колишнього депутата Державної думи Росії Володимира Рижкова.