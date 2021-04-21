Росія: поліція проводить обшуки і затримання в день акцій за Навального

Вранці 21 квітня в різних містах Росії почалися затримання і обшуки в активістів і журналістів. На цей день у багатьох містах Росії заплановані акції протесту на підтримку ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

У Москві затримали соратницю опозиціонера Любов Соболь, повідомив у твіттері її адвокат Володимир Воронін. За його словами, поліцейські влаштували план «Перехоплення» і витягли Соболь із таксі. Незабаром адвокат уточнив, що її відвезли до управління поліції по Донському району і тримають у мікроавтобусі.

Біля будинку в Москві затримали речницю Навального Кіру Ярмиш. Про це розповіла її адвокат Вероніка Полякова. За її словами, це сталося, коли Ярмиш вийшла в магазин в дозволений слідчим час з 10 до 11 години.

Соболь і Ярмиш проходять обвинуваченими у так званій «санітарній справі» після січневих акцій на підтримку Олексія Навального. Їх звинувачують у підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил.

У Санкт-Петербурзі поліція провела обшуки у щонайменше шести активістів, зокрема, у координаторів руху «Весна» Євгена Затєєва і Валентина Хорошеніна. За даними «Апології протесту», обшуки пов’язані з кримінальною справою про перекриття доріг під час січневих акцій на підтримку Олексія Навального. Процесуальний статус активістів поки що невідомий.

Обшук пройшов і в редактора платформи «ЯГражданин» Олександра Бабушкіна. У цей час він був на роботі, вдома перебували родичі. У нього вилучили ноутбук і зажадали з’явитися на допит, повідомляє «ОВД-Инфо».

Також про затримання чи обшуки повідомляють у Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Сиктивкарі, Іркутську, Красноярську.

Прихильники Навального оголосили загальноросійську акцію на підтримку політика, який з 31 березня тримає голодування в колонії. Навальний домагається, щоб до нього допустили незалежного лікаря. Раніше його лікарі заявили, що стан здоров’я опозиціонера швидко погіршується.

Генпрокуратура і МВС Росії застерегли від участі в неузгоджених мітингах, пригрозивши кримінальною статтею про масові заворушення.