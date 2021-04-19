ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу Навального і повідомив про це владі Росії

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) комунікував скаргу російського опозиційного політика Олексія Навального на умови утримання в Покровської виправній колонії №2, де він відбуває покарання. Про це представники суду повідомили в твітері 20 квітня.

Скарга від адвокатів політика надійшла до Страсбурга на початку квітня, рішення за скаргою ухвалене 16 квітня, а запитання російській владі передали 19 квітня.

Зазвичай комунікація скарги в ЄСПЛ може тривати понад два роки. Винятки існують, але це потребує застосування судом спеціальної прискореної процедури.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний продовжує голодування у виправній колонії №3 у місті Володимир, куди його перевели з колонії №2 (місто Покров Володимирської області) на тлі повідомлень про загрозливе для життя погіршення стану ув’язненого. Про це з посиланням на спілкування Навального з адвокатом повідомив 20 квітня соратник опозиціонера Леонід Волков.

Раніше 20 квітня російські тюремники повідомили, що Навальний переведений до лікарні. Ця лікарня розташована на території колонії №3 в обласному центрі, місті Володимир. Федеральна служба виконання покарань оцінює стан Навального як «задовільний». У повідомленні сказано, що опозиціонеру «з його згоди» призначили вітамінну терапію.

Наприкінці минулого тижня лікарі Навального опублікували результати його аналізів крові. Вони документально підтверджують інформацію про те, що стан здоров’я опозиціонера близький до критичного. За словами лікаря Анастасії Васильєвої, у Навального потенційно існує ймовірність раптової зупинки серця.

Опозиційний політик Олексій Навальний з лютого перебуває у виправній колонії №2 міста Покров Володимирської області Росії. З кінця березня він оголосив голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги, і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Напередодні штаб Навального анонсував на 21 квітня акції за звільнення політика, які пройдуть у всіх великих містах Росії, включаючи Москву і Санкт-Петербург.