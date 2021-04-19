Влада Росії вимагає від YouTube видалити анонс протестів на захист Навального

Російське наглядове відомство в галузі телекомунікацій «Роскомнадзор» вимагає від відеохостингу YouTube видалити ролик на каналі опозиційного політика Олексія Навального, де його прихильники анонсують несанкціонований мітинг, призначений на 21 квітня. Про це у твітері повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш.

Вона опублікувала скріншот листа від компанії YouTube, в якому представник відеохостингу повідомляє про отримання повідомлення від «Роскомнадзору». Регулятор вважає, що ролик порушує положення російського закону «Про інформацію».

У листі від компанії YouTube міститься попередження, що в разі відмови від видалення контенту компанія Google може бути змушена заблокувати його.

Кіра Ярмиш повідомила, що прихильники Навального не мають наміру видаляти ролик.

Станом на 21:50 за Києвом відео з анонсом неузгодженого мітингу набрало майже 2,8 мільйона переглядів.