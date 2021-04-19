Росія: Навальний продовжує голодування – соратники

Російський опозиційний політик Олексій Навальний продовжує голодування у виправній колонії №3 у місті Володимир, куди його перевели з колонії №2 (місто Покров Володимирської області) на тлі повідомлень про загрозливе для життя погіршення стану ув’язненого. Про це з посиланням на спілкування Навального з адвокатом повідомляє соратник опозиціонера Леонід Волков.

«Адвокат зрештою потрапив до Навального буквально на кілька хвилин, потім вигнали, посилаючись на кінець робочого дня. Олексія перевели з ВК-2 до ВК-3 ще вчора (як зазвичай, нікому нічого не сказавши). Цивільних лікарів до нього, як і раніше, не допускають, голодування він не припиняє», – написав Волков у твітері.

Раніше 20 квітня російські тюремники повідомили, що Навальний переведений до лікарні. Ця лікарня розташована на території колонії №3 в обласному центрі, місті Володимир. Федеральна служба виконання покарань оцінює стан Навального як «задовільний». У повідомленні сказано, що опозиціонеру «з його згоди» призначили вітамінну терапію.

Наприкінці минулого тижня лікарі Навального опублікували результати його аналізів крові. Вони документально підтверджують інформацію про те, що стан здоров’я опозиціонера близький до критичного. За словами лікаря Анастасії Васильєвої, у Навального потенційно існує ймовірність раптової зупинки серця.

Опозиційний політик Олексій Навальний з лютого перебуває у виправній колонії №2 міста Покров Володимирської області Росії. З кінця березня він оголосив голодування на знак протесту проти того, що не отримує необхідної медичної допомоги, і при цьому до нього не допускають його лікаря.

Напередодні штаб Навального анонсував на 21 квітня акції за звільнення політика, які пройдуть у всіх великих містах Росії, включаючи Москву і Санкт-Петербург.