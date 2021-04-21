«У Путіна поїхав дах». Голова штабів Навального про те, що зміниться в Росії після «найбільшого мітингу в пострадянській історії»

Генпрокуратура Росії і МВС застерегли від участі в мітингах, пригрозивши кримінальною статтею про масові заворушення. Вранці в різних містах Росії поліція прийшла до активістів і журналістів перед всеросійської акцією протесту. Про те, як зміниться ситуація в Росії після «найбільшого мітингу в пострадянській історії Росії», розповів голова Мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков. А юристка Фонду Боротьби з Корупцією (ФБК) Любов Соболь, яку затримали вранці 21 квітня в Москві перед початком всеросійської акції на підтримку російського політика Олексія Навального, перебуваючи в мікроавтобусі відразу після затримання, поговорила з кореспондентом телеканалу «Настоящее время» по відеозв'язку. (Відео «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)