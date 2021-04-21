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21 квітня 2021, Київ 21:19
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«У Путіна поїхав дах». Голова штабів Навального про те, що зміниться в Росії після «найбільшого мітингу в пострадянській історії»

«У Путіна поїхав дах». Голова штабів Навального про те, що зміниться в Росії після «найбільшого мітингу в пострадянській історії»
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«У Путіна поїхав дах». Голова штабів Навального про те, що зміниться в Росії після «найбільшого мітингу в пострадянській історії»

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У Росії 21 квітня проходять мітинги на підтримку Олексія Навального, який голодує в колонії з вимогою допустити до нього громадських лікарів. В цей же день Володимир Путін виступив з посланням Федеральним зборам.

Генпрокуратура Росії і МВС застерегли від участі в мітингах, пригрозивши кримінальною статтею про масові заворушення. Вранці в різних містах Росії поліція прийшла до активістів і журналістів перед всеросійської акцією протесту. Про те, як зміниться ситуація в Росії після «найбільшого мітингу в пострадянській історії Росії», розповів голова Мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков. А юристка Фонду Боротьби з Корупцією (ФБК) Любов Соболь, яку затримали вранці 21 квітня в Москві перед початком всеросійської акції на підтримку російського політика Олексія Навального, перебуваючи в мікроавтобусі відразу після затримання, поговорила з кореспондентом телеканалу «Настоящее время» по відеозв'язку. (Відео «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)

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