У Росії влада перекриває площі і сквери перед акціями на підтримку Навального

У Москві 21 квітня перекриють найближчі до Кремля вулиці і площі. Підставою для цього називають гарантування безпеки під час оголошення послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам.

Раніше влада російської столиці заявила, що не погоджує акцію прихильників опозиціонера Олексія Навального, яку вони анонсували на 21 квітня. Генпрокуратура Росії і Міністерство внутрішніх справ застерегли від участі в мітингах, пригрозивши кримінальною статтею про «участь у масових заворушеннях».

Поліція і росгвардійці 21 квітня будуть дотримуватися тієї ж тактики, що і на мітингах на підтримку Навального 23 і 31 січня цього року. Крім посилених нарядів, у відділи поліції додатково викличуть слідчих і дізнавачів, повідомили «Відкриті медіа».

У Костромі влада міста оголосила про обробку площ і скверів від кліщів у найближчі кілька днів. У Єкатеринбурзі і Челябінську перенесли репетиції параду на більш ранній час. Через це будуть перекриті центральні вулиці цих міст.

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в колонії у Володимирській області Росії, готуються провести 21 квітня у великих містах акції на його підтримку. Політик більше ніж два тижні тримає голодування в колонії. Раніше його лікарі заявили, що стан його здоров’я швидко погіршується. При цьому адміністрація колонії не допускає до нього цивільного лікаря.

Соратники Навального вирішили не чекати, як планували раніше, коли на сайті «Свободу Навальному» зареєструються 500 тисяч потенційних учасників акцій за звільнення політика. До середини дня 18 квітня про бажання вийти на вулиці заявило 457 тисяч людей.