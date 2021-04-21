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21 квітня 2021, Київ 19:45
Новини | Міжнародні

Число затриманих на акціях на підтримку Навального в Росії перевищило 300 – «ОВД-инфо»

Хожа на підтримку Навального в місті Самара, Росія, 21 квітня 2021 року

У десятках міст Росії 21 квітня відбуваються мітинги на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, якого утримують у виправній колонії у Володимирській області.

У деяких містах влада обмежила доступ до центральних площ, де прихильники опозиціонера збиралися проводити мітинги, поліція також приходила з попередженнями до активістів і журналістів. За останніми даними правозахисного проєкту «ОВД-инфо», у цілому в Росії затримані 325 людей у більш як 40 містах країни. Найбільше затриманих в Уфі – 40, Кемерові – 36, Барнаулі – 33, Новокузнецьку – 30.

У Москві станом на 19:00 затриманих було 15, але фактично акція ще не розпочалася, соратники Навального називали 19:00 часом початку протестних дій.

Ще до вечора в Москві затримали колишнього депутата Державної думи Володимира Рижкова, написав в своєму телеграм-каналі головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов. За його словами, Рижкову інкримінують статтю про порушення правил публічних заходів.

Також у Москві затримали юристку очолюваного Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь і речницю опозиціонера Кіру Ярмиш.

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