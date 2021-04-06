Васильєва заявляла, що подала заявку на ім’я заступника начальника колонії з проханням відвідати Навального. За словами Васильєвої, у відвідуванні їй відмовили, оскільки в установі сьогодні немає прийомних годин. Представники «Альянсу лікарів» повідомляли, що їдуть в Покров «не протестувати», а «рятувати» Навального.Разом із Васильєвою затримали ведучого ютуб-каналу «Штаб Навального» Дмитра Низовцева, людей у медичних халатах і кількох журналістів. Їх доставили в опорний пункт Покрова. ​