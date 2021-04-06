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06 квітня 2021, Київ 19:44
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У Росії біля колонії, в якій утримують Навального, затримали представника «Альянсу лікарів» (відео)

У Росії біля колонії, в якій утримують Навального, затримали представника «Альянсу лікарів» (відео)
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У Росії біля колонії, в якій утримують Навального, затримали представника «Альянсу лікарів» (відео)

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У Росії поліція затримала голову профспілки «Альянс лікарів» Анастасію Васильєву біля колонії, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

Васильєва заявляла, що подала заявку на ім’я заступника начальника колонії з проханням відвідати Навального. За словами Васильєвої, у відвідуванні їй відмовили, оскільки в установі сьогодні немає прийомних годин. Представники «Альянсу лікарів» повідомляли, що їдуть в Покров «не протестувати», а «рятувати» Навального.

Разом із Васильєвою затримали ведучого ютуб-каналу «Штаб Навального» Дмитра Низовцева, людей у медичних халатах і кількох журналістів. Їх доставили в опорний пункт Покрова. ​

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