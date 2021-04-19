Держдепартамент США відповів на звинувачення у «спробі замаху» на Лукашенка

Державний департамент США заперечує заяви Олександра Лукашенка, який минулого тижня заявив про те, що США причетні до підготовки замаху на нього і його дітей.

«Ми бачили повідомлення в російських державних ЗМІ про нібито змову проти Олександра Лукашенка, а також його прямі заяви в ЗМІ. Будь-які твердження про те, що уряд США стояв за замахом на Лукашенка або брав у ньому участь, абсолютно не відповідають дійсності», – заявили у Держдепартаменті США у відповіді на запит білоруської служби Радіо Свобода.

Державний департамент також підтвердив, що має інформацію про громадянина США, затриманого в Мінську, та заявив, що щоразу, коли американського громадянина затримують за кордоном, США готові надати всі відповідні консульські послуги.

17 квітня Лукашенко заявив про затримання групи осіб, які нібито планували замах на нього та його дітей, і пов’язав її зі спецслужбами Сполучених Штатів. Йдеться про затриманих у Москві політологів і політтехнологів Олександра Федуту, американського адвоката білоруського походження Юрія Зенковича і голову партії БНФ Григорія Кастусева у Шклові.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито допомогла запобігти військовому перевороту в Білорусі. Він нібито планувався на 9 травня, хоча цього року парад на святкування Дня перемоги не планувався.

Російське силове відомство також стверджує, що замах на життя Лукашенка та його дітей готувався при участі «білоруських та українських націоналістів» за консультацій зі США та Польщею.

У команді лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської назвали заяву Олександра Лукашенка про замах на переворот у Білорусі провокацією.