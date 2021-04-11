Не лише Путін з Лукашенком. Президент Чаду вшосте йде на вибори. Хто ще десятиліттями править в Африці?

Reuters

Виборці в Чаді 11 квітня голосують на президентських виборах. На них чинний президент Ідріс Дебі збирається подовжити своє 30-річне правління ще на шість років. Агенція Reuters підібрала інформацію про довголітніх правителів у Африці і десятку африканських лідерів, які перебувають при владі найдовше.

ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ

Теодоро Обіанг – понад 41 рік

(3 серпня 1979 року – донині)

Обіанг, якому зараз 78 років, захопив владу у свого дядька в результаті державного перевороту. У той час, як опозиційні партії були легалізовані в 1992 році, Демократична партія Екваторіальної Гвінеї Обіанга домінує. Відтоді на кожних виборах він набирає понад 90% голосів, деякі з яких опозиція бойкотувала.

КАМЕРУН

Пол Бія – понад 38 років

(6 листопада 1982 року – донині)

Бія перебрав повноваження від президента Ахмаду Ахіджо в 1982 році, після того, як сім років обіймав посаду прем'єр-міністра. 88-річний Бія переміг у п'яти багатопартійних виборах з 1992 року. Опозиція назвала результати шахрайством. Обмеження на два терміни були скасовані в 2008 році.

РЕСПУБЛІКА КОНГО

Дені Сассу-Нгессо – 38 років

(8 лютого 1979 року – 31 серпня 1992року; 25 жовтня 1997 року – донині)

77-річний Сассу-Нгессо вступив на посаду в 1979 році, перед тим, як програв перші багатопартійні вибори в країні в 1992 році. Йому знову вдалося прийти до влади в 1997 році після громадянської війни. І він змінив Конституцію в 2015 році, щоб дозволити собі знову переобратись. Він був оголошений переможцем чергових виборів у березні цього року.

УГАНДА

Йовері Мусевені – понад 35 років

(29 січня 1986 року – донині)

Мусевені став президентом, коли віддані йому сили захопили столицю Кампалу після п'ятирічної партизанської війни. 76-річний Мусевені виграв шість виборів з 1996 року, останні з яких відбулися у січні 2021-го. Парламент двічі змінював Конституцію, щоб дозволити йому балотуватися, спочатку скасувавши обмеження на два терміни в 2005 році, а потім скасувавши вікову межу 75 років у 2017-му.

ЕСВАТІНІ (СВАЗІЛЕНД)

Король Мсваті ІІІ – майже 35 років

(25 квітня 1986 року – донині)

Абсолютний монарх Мсваті, якому зараз 52 роки, був коронований у квітні 1986 року. Політичні партії були заборонені в 1973 році в Есватіні, невеликій країні, раніше відомій як Свазіленд.

ЧАД

Ідріc Дебі – понад 30 років

(2 грудня 1990 року – донині)

Дебі захопив владу на чолі збройного повстання. Обмеження на два терміни були скасовані в 2005 році й знову запроваджені в 2018 році. Цей крок не застосовуватиметься із зворотною силою, тому 68-річний Дебі зможе залишатися при владі ще два шестирічні терміни після виборів у квітні 2021 року. Ще перед виборами Дебі заявив, що він їх точно виграє.

ЕРИТРЕЯ

Ісаяс Афверкі – майже 28 років

(19 травня 1993 року – донині)

Афверкі, якому 75 років, править з часу незалежності Еритреї від Ефіопії. В Еритреї ніколи не було загальних виборів, і міжнародні правозахисні організації вважають Еритрею однією з найбільш репресивних держав у світі.

ДЖИБУТІ

Ісмаїл Омар Гелле – майже 22 роки

(8 травня 1999 року – донині)

73-річний Гелле був обраний для того, щоб успадкувати владу від його дядька, лідера боротьби за незалежність, Хасана Гуледа Аптідона. Він виграв четвертий п'ятирічний термін у 2016 році і цього місяця домагатиметься переобрання ще на п’ять років.

МАРОККО

Король Мохаммед VI – понад 21 рік

(23 липня 1999 року – донині)

57-річний Мохаммед VI був коронований, коли його батько, Гасан II, помер від серцевого нападу. Марокканська королівська родина царює від 1631 року, що робить її найстарішою династією мусульман у світі.

РУАНДА

Пол Кагаме – майже 21 рік

(22 квітня 2000 року – донині)

63-річний Кагаме широко розглядався як фактичний лідер Руанди після того, як його повстанська армія припинила геноцид 1994 року. Він був обраний президентом парламентом у 2000 році. Конституцію було змінено в 2015 році, щоб дозволити йому домагатися третього семирічного терміну в 2017 році та ще двох п'ятирічних термінів, тобто він може залишатися при владі до 2034 року.