Абсолютна влада: дивовижні особисті фотографії Ніколае Чаушеску

У сімейному фотоархіві розповідається про життя за публічним фасадом сумнозвісного комуністичного диктатора Румунії Ніколае Чаушеску.​

Ці світлини є одними з майже 6000 фотографій, опублікованих в інтернеті в фотоархіві, створеному Національним архівом Румунії та Національним інститутом розслідування злочинів комунізму.

Архів переважно присвячений періодові з 1965 року, коли Румунія перебувала під владою Чаушеску, до повалення і страти в 1989 році.

Сотні фотографій, що в архіві, взяті з особистої колекції фотографій Чаушеску і показують відверті моменти сумнозвісного подружжя і їхнього найближчого оточення.

В архіві також є тисячі офіційних фотографій часів правління Чаушеску.

Вважається, що правління Чаушеску почалося після того, як він зняв обмеження на свободу слова і рішуче виступив проти вторгнення Радянського Союзу в тодішню Чехословаччину в 1968 році – позиція, яка надала йому широку підтримку усередині країни і на Заході.

Іще до початку 1970-х років Чаушеску і його комуністичний режим почали вести країну в епоху гноблення і майже середньовічних труднощів для простих румунів, які потім були змушені вітати своїх мучителів.

Найбільш тривожні зображення в архіві взяті з особистих колекцій Чаушеску, зроблених, коли вони розважалися між офіційними зустрічами, іноді химерними і тривожними способами.

В архіві є кілька зображень цього принизливого ритуалу, який отримав назву «мисливське хрещення». За словами свідків, жоден товариш по полюванню не уникнув обряду, навіть син Чаушеску. Один чиновник згадав, як правитель оголосив, що «Ніку повинен пам'ятати про своє хрещення все своє життя», перш ніж сильно побити сина палицею.

Деякі фотографії з колекції Чаушеску фіксують молоді часи подружжя як лівих радикалів перед їхнім приходом до влади.