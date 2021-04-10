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10 квітня 2021, Київ 21:27
Фотогалереї

Абсолютна влада: дивовижні особисті фотографії Ніколае Чаушеску

Фото:Online communism photo collection (Courtesy Image)

У сімейному фотоархіві розповідається про життя за публічним фасадом сумнозвісного комуністичного диктатора Румунії Ніколае Чаушеску.​

Ніколае Чаушеску з перев’язаними пальцями від спускового гачка спостерігає, як його дружина Єлена цілиться з дробовика під час новорічного полювання в 1976 році
Ніколае Чаушеску з перев’язаними пальцями від спускового гачка спостерігає, як його дружина Єлена цілиться з дробовика під час новорічного полювання в 1976 році
Чаушеску б’є румунського дипломата по спині, коли той схиляється над тушкою зайця. Фотографія зроблена під час полювання з главами дипломатичних місій Румунії в 1969 році
Чаушеску б’є румунського дипломата по спині, коли той схиляється над тушкою зайця. Фотографія зроблена під час полювання з главами дипломатичних місій Румунії в 1969 році
Чаушеску оглядає нещодавно убитих ведмедів в Бистриці на півночі Румунії в 1972 році
Чаушеску оглядає нещодавно убитих ведмедів в Бистриці на півночі Румунії в 1972 році

Ці світлини є одними з майже 6000 фотографій, опублікованих в інтернеті в фотоархіві, створеному Національним архівом Румунії та Національним інститутом розслідування злочинів комунізму.

Чаушеску посипає снігом голову своєї дружини під час чергового полювання в 1976 році
Чаушеску посипає снігом голову своєї дружини під час чергового полювання в 1976 році

Архів переважно присвячений періодові з 1965 року, коли Румунія перебувала під владою Чаушеску, до повалення і страти в 1989 році.

Єлена обіймає свого сина Ніку, який мав би стати спадкоємцем Ніколае Чаушеску
Єлена обіймає свого сина Ніку, який мав би стати спадкоємцем Ніколае Чаушеску

Сотні фотографій, що в архіві, взяті з особистої колекції фотографій Чаушеску і показують відверті моменти сумнозвісного подружжя і їхнього найближчого оточення.

Чаушеску під час новорічної вечірки у 1976 році
Чаушеску під час новорічної вечірки у 1976 році
Ніку Чаушеску (в центрі) з невідомими жінками під час вечірки 1976 року. Чаушеску-молодший був засуджений до тюремного ув’язнення після страти його батьків і помер від хвороби печінки у Відні в 1996 році у віці 45 років
Ніку Чаушеску (в центрі) з невідомими жінками під час вечірки 1976 року. Чаушеску-молодший був засуджений до тюремного ув’язнення після страти його батьків і помер від хвороби печінки у Відні в 1996 році у віці 45 років

В архіві також є тисячі офіційних фотографій часів правління Чаушеску.

Натовп збирається після прибуття Ніколае Чаушеску в Пітешті, неподалік Бухареста, в 1966 році. Фотографія була зроблена через рік після приходу до влади в Румунії колишнього учня шевця
Натовп збирається після прибуття Ніколае Чаушеску в Пітешті, неподалік Бухареста, в 1966 році. Фотографія була зроблена через рік після приходу до влади в Румунії колишнього учня шевця

Вважається, що правління Чаушеску почалося після того, як він зняв обмеження на свободу слова і рішуче виступив проти вторгнення Радянського Союзу в тодішню Чехословаччину в 1968 році – позиція, яка надала йому широку підтримку усередині країни і на Заході.

Жінки в північно-західному жудеці (повіті) Біхор, де проживає значна угорська громада, вітають Чаушеску. Вивіска на задньому плані звучить як вірш: «Румуни і угорці, ми виконуємо свій обов’язок; руки сильніші, уми красивіші; партія, Чаушеску, Румунія – це для нас найдорожче в світі»
Жінки в північно-західному жудеці (повіті) Біхор, де проживає значна угорська громада, вітають Чаушеску. Вивіска на задньому плані звучить як вірш: «Румуни і угорці, ми виконуємо свій обов’язок; руки сильніші, уми красивіші; партія, Чаушеску, Румунія – це для нас найдорожче в світі»

Іще до початку 1970-х років Чаушеску і його комуністичний режим почали вести країну в епоху гноблення і майже середньовічних труднощів для простих румунів, які потім були змушені вітати своїх мучителів.

Діти аплодують кортежу Чаушеску в Сібіу, 1967 рік
Діти аплодують кортежу Чаушеску в Сібіу, 1967 рік

Найбільш тривожні зображення в архіві взяті з особистих колекцій Чаушеску, зроблених, коли вони розважалися між офіційними зустрічами, іноді химерними і тривожними способами.

Ведмідь, убитий під час однієї з мисливських поїздок Чаушеску, з цигаркою у ніздрі, окулярами і капелюхом
Ведмідь, убитий під час однієї з мисливських поїздок Чаушеску, з цигаркою у ніздрі, окулярами і капелюхом
Чаушеску готується бити палицею румунських посадовців, які нахиляються над впольованим зайцем, у 1969 році
Чаушеску готується бити палицею румунських посадовців, які нахиляються над впольованим зайцем, у 1969 році

В архіві є кілька зображень цього принизливого ритуалу, який отримав назву «мисливське хрещення». За словами свідків, жоден товариш по полюванню не уникнув обряду, навіть син Чаушеску. Один чиновник згадав, як правитель оголосив, що «Ніку повинен пам'ятати про своє хрещення все своє життя», перш ніж сильно побити сина палицею.

Чоловіки несуть ведмежу тушу з лісу для огляду її Чаушеску під час полювання в 1972 році
Чоловіки несуть ведмежу тушу з лісу для огляду її Чаушеску під час полювання в 1972 році
Чаушеску стріляє з лука під час відпочинку в Молдові у 1976 році
Чаушеску стріляє з лука під час відпочинку в Молдові у 1976 році
Авторитарний правитель біжить з собакою в невідомому місці взимку 1981 року
Авторитарний правитель біжить з собакою в невідомому місці взимку 1981 року

Деякі фотографії з колекції Чаушеску фіксують молоді часи подружжя як лівих радикалів перед їхнім приходом до влади.

Ніколае (в чорному піджаку) і Єлена Чаушеску (у білій блузці) на балконі з виглядом на Університетську площу Бухареста. Подружжя вітало прибуття радянських військ до Румунії після перевороту, який повалив пронацистського правителя країни в серпні 1944 року
Ніколае (в чорному піджаку) і Єлена Чаушеску (у білій блузці) на балконі з виглядом на Університетську площу Бухареста. Подружжя вітало прибуття радянських військ до Румунії після перевороту, який повалив пронацистського правителя країни в серпні 1944 року
Юна Єлена Чаушеску (в центрі зліва) з друзями на балу
Юна Єлена Чаушеску (в центрі зліва) з друзями на балу
Ніколае Чаушеску (ліворуч) на параді вітає радянські війська в серпні 1944 року
Ніколае Чаушеску (ліворуч) на параді вітає радянські війська в серпні 1944 року
Єлена та Ніколае Чаушеску на новорічній вечірці в 1988 році. Це одна з останніх фотографій подружжя, що зберігається в архіві
Єлена та Ніколае Чаушеску на новорічній вечірці в 1988 році. Це одна з останніх фотографій подружжя, що зберігається в архіві

Майже рівно через рік після того, як була зроблена ця фотографія, Чаушеску та його дружина були змушені тікати від розлюченого натовпу після жорстокого придушення антиурядових протестів у західному місті Тімішоара. Після спроби врятуватися на вертольоті подружжя схопили і пізніше стратили у дворі провінційних військових казарм на Різдво, 25 грудня 1989 року.

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