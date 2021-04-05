Президент Росії Володимир Путін підписав зміни до Конституції, які дозволять йому бути президентом до 2036 року.

Документ був підтриманий нещодавно верхньою та нижньою палатами парламенту Росії. Минулого року поправки до Основного закону підтримали майже 78% учасників референдуму. Незалежні спостерігачі й опозиційні організації стверджували, що голосування супроводжувалося як порушеннями, так і прямими фальсифікаціями.

Одна зі змін «обнуляє» нинішню кількість президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах 2024 і 2030 років.

До цього президент Росії не міг обиратися на три терміни поспіль.

У серпні 1999 року Путін був призначений прем’єр-міністром Росії. 31 грудня після відставки Бориса Єльцина він став виконувачем обов’язків президента Росії. Згодом його двічі поспіль обрали на посаду президента. У 2008 році через законодавчі обмеження він не брав участь у президентських виборах. Натомість до 2012 року Путін працював на посаді прем’єра.

З того часу і до сьогодні він залишається на посаді президента Росії.

Згідно з березневим опитуванням «Левада-Центру», 41% росіян не хочуть, щоб Путін був при владі після завершення його нинішнього президентського терміну у 2024 році.