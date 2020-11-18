У Держдуму Росії внесли законопроєкт про обнулення термінів Путіна

Голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства Андрій Клішас і депутати Держдуми Павло Крашенінніков і Ольга Севастьянова внесли в російський парламент законопроєкт, що дозволяє президентові Володимиру Путіну знову двічі балотуватися на посаду голови держави. Документ опублікований на сайті Держдуми 17 листопада.

Законопроєкт підготували на виконання ухвалених влітку поправок до конституції Росії. У проєкті закону йдеться про те, що президентом не може бути обраний громадянин, який обіймав посаду президента два терміни або обіймає посаду президента другий термін на день офіційного опублікування рішення про призначення виборів президента.

Як сказав сенатор Андрій Клішас, ця вимога законопроєкту не застосовується голови держави, який обіймає цю посаду на момент вступу в силу поправки до конституції, що містить таке обмеження.

У березні 2020 року депутат і перша жінка-космонавт Валентина Терешкова запропонувала внести в закон про зміни до конституції пункт, що обнуляє терміни Путіна і починає для нього новий відлік термінів, що дозволить йому залишатися при владі до 2036 року. Ці поправки до конституції були схвалені під час загальноросійського голосування і вже є в чинній редакції основного закону Росії.

Володимир Путін перебуває при владі в Росії з 2000 року. Він двічі обирався президентом в 2000-і роки: в 2000-у і 2004-у роках. Тоді президентський термін у Росії становив чотири роки. У 2008 році Путін і тодішній голова ряду провели «рокіровку»: президентом став Дмитро Медведєв, а Путін обійняв посаду голови уряду.

У 2012 році Путін пішов на третій термін: того ж року термін президентських повноважень був збільшений із чотирьох до шести років. У 2018 році він став президентом учетверте і, якщо поправка про обнулення буде ухвалена, зможе піти на вибори також в 2024-у і в наступні роки.

Сам Путін у кінці червня заявляв, що не виключає того, що він висуне свою кандидатуру на президентську посаду, якщо росіяни схвалять внесення поправок до конституції.