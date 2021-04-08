Лукашенко показує Росії, що в його країні теж є «бандерівці». Влада Білорусі переслідує польську меншину

Лідерка невизнаного владою Білорусі Союзу поляків Анжеліка Борис і троє її колег перебувають у мінському СІЗО. Їх звинувачують у «розпалюванні расової або іншої соціальної ворожнечі»: влада сприйняла проведення традиційного ярмарку «Гродненські Казюки» «незаконним масовим заходом із вшанування учасників антирадянських бандформувань». За цією статтею представникам Союзу поляків загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Прокуратура збирає списки студентів і викладачів курсів польської мови, а в приватних польських школах по всій країні тривають перевірки.

Ще в жовтні з Білорусі на вимогу влади змушені були виїхати 32 польських дипломати. Лукашенко 6 квітня заявив, що діяльність Союзу поляків стала «останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння».

Про те, звідки таке ставлення до представників польської меншини в Білорусі, телеканалові «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповіли представники Союзу поляків.

«Ми спостерігаємо, що відбувається в російській пропаганді стосовно України і її влади, і щодо цього міфу, що там фашистська влада. Ймовірно, Лукашенко вирішив розіграти цю карту, показавши Росії, що йому теж непросто в Білорусі, що тут є теж «бандерівці», що він їх тримає при нігті і що він готовий за Росію в окопах гнити, – каже секретар правління «Союзу поляків на Білорусі» (СПБ) Анджей Писальник, – у цих віртуальних окопах, які він сам у своїй хворій уяві собі вигадав. І в ролі солдатів, які з інших окопів ціляться в його окопи, він вибрав польську національну меншину».

Андрій, переходячи з чаєм із кімнати на кухню, побачив міліцію у нас у передпокої, яка сказала: у вас було відкрито, ми міліція, скоро у вас буде обшук

Після розколу в 2005 році в Білорусі діють два союзи поляків: один визнається білоруською владою, але не визнається в Польщі, інший працює в підпільних умовах, але його підтримує Варшава.

«Влада вирішила, що найбільша громадська організація зовсім не потрібна. Взагалі ніякі громадські організації для цієї влади не потрібні, тим більше ця, найбільша. Ну і зробили розкол, зробили свій Союз поляків, – каже Ірена Валюсь, заступниця голови «Союзу поляків на Білорусі». – Думали, що це конфлікт такий – ну, може, на рік, на два, але хто думав, що це буде вже ось 16 років поспіль!?»

В офісі невизнаного Союзу поляків кажуть, що організація займається виключно просвітницькою діяльністю, а всі звинувачення проти колег політично мотивовані.

«Звичайно, як організація відкрита, ми не обмежуємо зацікавлення Польщею, польською культурою, мовою та історією з боку інших національностей, тому якщо б люди білоруської національності або росіяни, хто завгодно, проявляли інтерес до польської культури, мови та історії, то ми зі задоволенням надали б їм можливість це все вивчати і пізнавати», – говорить Анджей Писальник.

Ірена Валюсь розповідає, чим займається «Союз поляків на Білорусі»: окрім іншого, тут є театральні курси, де діти вчаться читати вірші. «Це дуже важливо, тому що з театром легше вчити мову. Проходять конкурси по всій Польщі, по всьому світу, і наші діти займають гарні місця, бо в них хороші знання».

Окрім Гродна, затримання і обшуки у представників Союзу поляків пройшли в Ліді і Волковиську. Журналіста й одного з керівників організації Андрія Почобута силовики затримали в його власному помешканні.

«Це був ранок. Дитина молодша вже пішла до школи, старша ще була вдома, вона збиралася в університет, – розповідає дружина Андрія Почобута Оксана. – Ми просто снідали, ось як прокинулися, ще не одягаючись, ходили пили чай, снідали. І тут Андрій, переходячи з чаєм із кімнати на кухню, побачив міліцію у нас у передпокої, яка сказала: у вас було відкрито, ми міліція, скоро у вас буде обшук».

Для Андрія Почобута це вже не перше переслідування з боку влади. Незважаючи на можливість арешту, емігрувати він не захотів.

«Арешт чоловіка конкретно зараз пов’язаний з діяльністю Союзу поляків. Андрій дуже багато працював як журналіст, але тим не менш, з огляду на те, що разом із ним затримані інші члени Союзу поляків, то це однозначно пов’язане. Просто як тиск на польську меншину, яку зараз влада пресує безбожно», – говорить Оксана Почобут.

Поки представники невизнаного Союзу поляків перебувають в ізоляторі, силовики продовжують перевірки й обшуки в польських освітніх центрах. На вимогу влади з Білорусі вже поїхали кілька польських дипломатів.

Ми спостерігаємо, що відбувається в російській пропаганді стосовно України і її влади, і щодо цього міфу, що там фашистська влада

«Нам дуже-дуже важко. Як можна бути спокійним, коли твої друзі сидять у тюрмі? І ти, звичайно, запитуєш: Боже ти мій, чому не я? Чому вони? Навіть коли прокидаєшся і снідаєш, то шматок не лізе до горла, – каже заступниця голови «Союзу поляків на Білорусі» Ірена Валюсь – Але ми знаємо, що головне – це підтримати наших, як і взагалі всіх політичних в’язнів».

«Ми з вами говорили про 2005 рік і про ту кампанію, що називається, очорнення і паплюження польської національної меншини і взагалі всього, пов’язаного з Польщею. Тоді держава нас несправедливо звинуватила в якихось абсолютно абсурдних злочинах, – згадує Анджей Писальник. – Але досить скоро ми відчули солідарність із боку білоруських та інших організацій. Ба більше, тоді знайшлися представники православної церкви, які благословляли наші групи, які виїжджали до Польщі за освітніми програмами. Нормальні люди всіляко демонстрували, що вони цій дурній пропаганді не вірять, і я сподіваюся, що в разі цієї кризи цей ефект повториться»

30 березня влада Білостока призупинила офіційне співробітництво з владою Гродна доти, поки не припиняться репресії щодо польської меншини. Крім цього, у Варшаві попередили білоруських чиновників про наслідки за участь у переслідуваннях представників невизнаного Союзу поляків.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький порівняв дії білоруської влади із захопленням заручників і закликав припинити переслідувати поляків, які проживають у Білорусі.