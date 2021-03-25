У Білорусі силовики затримали десятки людей на акціях до Дня Волі

Щонайменше 50 людей затримані в Мінську та інших білоруських містах 25 березня під час акцій до Дня Волі, повідомляє правозахисний центр «Весна». Серед затриманих є журналісти, які висвітлюють події за завданнями редакцій.

Масових акцій, які зазвичай відбуваються в цей день, не відбулося. Центр Мінська заздалегідь заблокувала міліція. В інших містах люди збиралися невеликими групами на подвір’ях. Багато активістів були затримані превентивно, в тому числі напередодні свята.

Журналісти повідомляють про нечисленні акції по всій країні. У Мінську над проспектом Незалежності невідомий підняв у небо біло-червоно-білий прапор. На місці загибелі в серпні 2020 року протестувальника Олександра Тарайковського сьогодні з’явилися білі і червоні квіти.

Акції солідарності з білорусами відбулися в Гамбурзі, Відні, Варшаві, Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах.

День Волі день пов’язаний із проголошенням у 1918 році незалежності Білоруської Народної Республіки, що проіснувала менш як рік. Її офіційним символом був біло-червоно-білий прапор, який зараз використовують учасники протестів.

Від серпня 2020 року в Мінську та інших великих білоруських містах тривають протести через оголошені результати президентських виборів. За офіційними даними, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають нового, вільного голосування.

Кілька країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США і Канада не визнали легітимність Лукашенка, запровадили санкції проти білоруської влади і закликали до нових виборів.

Рада ООН з прав людини схвалила створення групи з розслідування подій після президентських виборів.