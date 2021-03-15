Білорусь і «Євробачення». Який сенс пісні «Я навчу тебе»?

Пісня білоруського гурту «Галаси ЗМеста» для «Євробачення» викликала гостру дискусію. «Я навчу тебе танцювати під дудочку. Я навчу тебе ходити по струночці. Ти будеш усім задоволений, радий усьому. Тобі ж краще буде самому», – такий її приспів. Багато хто почув у пісні політичний підтекст, зокрема критику протестного руху в Білорусі.

11 березня представники «Євробачення» звернулися до «Білтелерадіокомпанії» (БТРК) із проханням змінити або замінити пісню, оскільки в нинішньому вигляді вона «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу». Композицію вже видалили з ютуб-каналу «Євробачення», де вона зібрала 6 тисяч уподобайок і приблизно 40 тисяч розподобайок.

В ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», лідер «Галаси ЗМеста» Дмитро Бутаков сказав, що пісня не політична. Який же він сенс автор вкладав у композицію?

– Організатори конкурсу заявляють, що ваша пісня ставить під сумнів аполітичну природу конкурсу. Схоже, натякають, що потрібно змінити текст пісні. Чи ви готові?

Дмитро Бутаков: Це ж не мені повідомили, це Європейська мовна спілка і наші, ті, хто нас відправляє, відповідно, організація «Білтелерадіокомпанія». Це вони ось так спілкуються між собою. Я б усі ці запитання переадресовував туди.

– Розкажіть, про що текст цієї пісні? Тому що трактувань чимало.

Поки що всі запитання на цю тему і близько до цієї теми – до «Білтелерадіокомпанії»

– Знову ж таки, дочекаймося все-таки якогось остаточного рішення, щоб нам було від чого танцювати, тоді я із задоволенням розповім, який особисто я закладав сенс у цей текст. Ну те, що я взагалі не говорив про політику в ньому – це, як на мене, очевидно для будь-якої людини, яка читати вміє або бодай утруднюється замислитися над словами.

Відео телеканалу «Настоящее время»:

– Все ж не очевидно. Чому ви не хочете розшифрувати текст своєї ж пісні?

– Бо ще не ухвалене остаточне рішення. Навіщо? Це розмови на порожньому місці поки що.

– Гаразд. У вас при цьому є інша пісня «Євромрія»: «Чемодан, вокзал і за кордон... Здрастуй, європейська мріє. Хочеться колінами схилитися і свободу цілувати в уста». Це така іронія над цінностями Європейського союзу?

– А іронізувати не можна над ним, чи як?

– Ні, я в жодному разі не кажу, що не можна. Я хочу вас почути і зрозуміти, який сенс ви вкладаєте в цю пісню.

– Звісно, це іронія, та й усе.

– А чого ви не хочете говорити? Я просто не можу зрозуміти, ви побоюєтеся сказати щось зайве?

Дочекаймося все-таки якогось остаточного рішення, щоб нам було від чого танцювати, тоді я зі задоволенням розповім, який особисто я закладав сенс у цей текст

– Ні, ще раз, я з вами із задоволенням побалакаю, але я знову ж кажу, я просто не коментую «Євробачення» і мені не хотілося б зараз у даний момент.

– «Хочеться і рівності, і братерства, і всюди волю виявляти, в трепетному пориві толерантства на синочка сукню надягати». Чи вірно я розумію, що це іронія над свободою ЛГБТ-спільнот?

– Давайте ще раз, дивіться, пункт перший. Я урочисто обіцяю на цю тему поговорити також, усе розповім. Поки що всі запитання на цю тему і близько до цієї теми – до «Білтелерадіокомпанії».

– Ну це ж не Білоруська телерадіокомпанія вішала дулю на прапор Євросоюзу в ваших кліпах, тому я саме вам це адресую. Навіщо вам узагалі [брати участь] у європейському конкурсі? Мені дійсно хочеться зрозуміти хід думки.

– І знову ж я вам кажу, я із задоволенням вам про це розповім, тільки трохи пізніше, за кілька днів.

– Про політику. Власне, ви виникли в білоруській культурі...

– Про політику я говорити не буду зараз. Про політику можу сказати тільки: що ми люди взагалі-то аполітичні абсолютно.

– А я от хочу зрозуміти ваше ставлення до тих протестів, до поведінки силовиків, до побиття мирних протестувальників, до того, що відбувалося потім в ізоляторах, до того, що влада робила зі ЗМІ.

– Гаразд. Ось дивіться: все, що переходить за розумні якісь межі, все це ми не вітаємо як із боку протестів, так і з боку силовиків. Якщо це щось було, якщо це все доведено, якщо це все чітко, всім правильно і зрозуміло, потрібно з цим розбиратися. А поки ні – базікати безглуздо.

– Але пісні ви не пишете сатиричні з приводу поведінки, наприклад, ОМОНу або Олександра Лукашенка. Він узагалі джерело таке для сатири.

Усе, що переходить за розумні якісь межі, все це ми не вітаємо як із боку протестів, так і з боку силовиків

– Є. Якщо уважно у нас на каналі подивитеся пісні – є і про владу, і про чиновників є пісні, і про інше все.

– А про Олександра Лукашенка?

– Є.

– Сатирична? Скиньте, я із задоволенням послухаю. А що ви там висміюєте?

– Що значить, «скиньте»? Ви ж працюєте, ось ви потрудіться, подивіться, послухайте. Там 40 штук цих.

Відео телеканалу «Настоящее время»:

Що відбувається в Білорусі

Із серпня 2020 року в цій країні відбувалися масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають визнати Світлану Тихановську легітимною президенткою Білорусі.

Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США і Канада не визнали легітимності Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади і закликали до нових виборів.