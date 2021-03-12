Скандал на Євробаченні: Білорусь обрала гурт, який підтримує Лукашенка

Дедалі гучніше лунають заклики виключити білоруських учасників з цьогорічного пісенного конкурсу «Євробачення» після того, як гурт Galasy ZMesta було обрано як представника країни для пісенного фестивалю. Рішення Білорусі додати до цьогорічного плейліста «Євробачення» гурт, який улесливо вихваляє Олександра Лукашенка, виклакає спротив з боку продемократичного руху в країні на чолі зі Світланою Тихановською. Посилюються заклики до того, щоб виключити країну зі змагання цього року.

9 лютого національна телекомпанія Білорусі BTRC оголосила, що обрала гурт Galasy ZMesta як представників країни в Роттердамі, де 18 березня має відбутися пісенний конкурс «Євробачення 2021».

Голландське місто було обрано для проведення заходу в 2020 році, але його було скасовано через пандемію COVID-19.

Білоруський дует VAL був обраний як представник від Білорусі минулого року, і очікувалося, що він також буде змагатися цього року, оскільки, згідно з правилами Євробачення, це можливо. Проте BTRC вирішила інаше, заявивши, що дует не має «совісті» після того, як вони дали інтерв’ю, у якому критикували державну телекомпанію та умови життя при правлінні Лукашенка.

Гурт Galasy ZMesta, або «Голоси з міста», який складається з п’яти осіб, відверто підтримав Лукашенка, проти правління якого відбувались протести ледве не щодня, оскільки, незважаючи на звинувачення у фальсифікації виборів, президентські вибори 9 серпня призвели до того, що він отримав ще один термін.

Понад 30 000 людей були заарештовані, сотні побиті, а кілька людей загинули в ході репресій уряду проти протестувальників, багато з яких підтримують Світлану Тихановську, вигнану продемократичну лідерку, яка, на думку її прихильників, є справжнім переможцем виборів.

Більшість країн Заходу, включаючи США, ЄС та Канаду, відмовляються визнавати Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року, легітимним лідером. 66-річний Лукашенко потрапив під санкції разом з іншими вищими чиновниками за фальсифікацію виборів та насильство проти мирних протестувальників.

Galasy ZMesta завдав удару по продемократичному руху в країні, написавши на своєму вебсайті, що гурт не може залишатися «байдужим», коки «намагаються розколоти країну, яку ми любимо і в якій ми живемо».

Перекладач з китайської мови, випускник Військового інституту Міністерства оборони СРСР, Дмитро Бутаков, фронтмен гурту колишніх кавеенщиків з Баранавичів, що у 150 кілометрах на південний захід від столиці Мінська, відверто скаржиться на розпад Радянського Союзу.

Пісня, з якою він переміг, під назвою «Я навчу тебе», містить такі слова: «Я навчу тебе танцювати під дудочку, я навчу тебе клювати на вудочку, я навчу тебе ходити по струночці. Ти будеш усім задоволений, радий всьому».

Служба новин Eurovoix, музична служба новин, яка висвітлює музичний конкурс Євробачення, висловила шок з приводу вибору та заявила, що обмежить висвітлення участі Білорусі у цьогорічному заході.

«Текст пісні виражає підтримку порядку денного держави, яка позбавляє голосу своїх громадян і ув’язує своїх журналістів за висловлювання своєї думки щодо порушень прав людини», – йдеться у заяві, опублікованій на вебсайті.

Не допускайте цього приниження замученого та вбитого народу Білорусі!

Онлайн-петиція з вимогою виключити Білорусь з конкурсу зібрала понад 2 000 підписів станом на 11 березня.

«Galasy ZMesta збирається виступити на «Євробаченні» з піснею, яка, очевидно, має політичний підтекст ... Не допускайте цього приниження замученого та вбитого народу Білорусі!» – йдеться у петиції.

Гурт замінив VAL, навіть япопри те, що керівництво «Євробачення» заявило, що групи, які були обрані для участі в 2020 році, можуть повернутися в 2021 році.

VAL був перспективним білоруським учасником для «Євробачення 2020» після перемоги в національному фіналі в Мінську в лютому 2020 року зі своєю піснею Da Vidna, яка завоювала голоси журі та телеглядачів, які вперше могли голосувати у змаганні.

Однак цей вибір був односторонньо відхилений BTRC у вересні, коли він оголосив, що VAL не буде обраний повторно. Офіційні особи заявили, що дует, який складається з Владислава Пашкевича та Валерії Грибусавої, не має «совісті», бо вони висловились на підтримку протестувальників за демократію.

Також заяву було зроблено незабаром після того, як Пашкевич і Грибусава сказали в інтерв’ю, що їм фактично заборонено спілкуватися з несанкціонованими ЗМІ і що вони перебувають під великим тиском телекомпанії через суворий контракт. Серед іншого, вони сказали, що їм доведеться виступати на концертах, організованих державними органами.

«Ми знали, що якщо ми не з’явимось на концерті, то з 99% ймовірністю [телекомпанія] обере нового виконавця наступного року», – сказали вони в інтерв’ю.

Розмовляючи з Current Time, Пашкевич, який також називає себе під псевдонімом Влада Фрімана, зазначив, що багато його друзів потрапили під утиски уряду.

«Звичайно, ми проти насильства, і багато наших друзів постраждали в серпневих подіях і були затримані без будь-якої причини», – сказав Влад у розмові з телеканалом «Настоящее время», створеним Радіо Свобода за участю «Голосу Америки».

«Наприклад, хтось міг просто їхати додому, а їх зупиняють і забирають».

«І, звичайно, ми за вільну країну, за свободу слова, за всі права. Якби ми представляли нашу країну, ми б робили це з великим задоволенням і співали лише пісні про події, з якими нам довелося зіткнутися тут» – додала Грибусава в тому ж інтерв’ю.

Відбір гурту, який підтримує Лукашенко, викликав занепокоєння за межами Білорусі.

9 березня національна телекомпанія Швеції оголосила, що Білорусь буде однією з восьми країн, яка буде обирати виконавця цієї країни для «Євробачення» цього року. Через декілька годин рішення було змінено та оголошено, що Великобританія займе місце Білорусі на Melodifestivalen.

Пояснюючи цей поворот, Melodifestivalen заявив: «Через поточну ситуацію в Білорусі Melodifestivalen вирішив замінити Білорусь як одного з членів журі у фіналі. Натомість Великобританія братиме участь як одна з восьми країн в журі».

Карін Гунарсон, продюсерка конкурсу Melodifestivalen, додала, що було «неправильним рішенням» обрати Білорусь до складу міжнародного журі.

«Ситуація зі свободою ЗМІ в країні дуже серйозна», – сказала вона про Білорусь. «Саме тому ми вирішили замінити групу журі з Білорусі групою журі з Великобританії».Карін Карсбро, член Європейського парламенту від Шведської ліберальної партії, не стримувалась, критикуючи початкове рішення про включення Білорусі до складу шведського журі.

«Голова білоруської телекомпанії є слухняним до Лукашенка і перетворив компанію на виключно пропагандистську машину. Він входить до списку санкцій ЄС за порушення прав людини!» – сказала Карсбро в заяві, опублікованій на її вебсайті 9 березня.

У грудні ЄС запровадив третій раунд санкцій проти Білорусі, збільшивши список тих, хто попадає під обмеження на в’їзд та замороження активів до 88 осіб та сім установ. Великобританія, Канада та США також ввели санкції проти білоруських чиновників.