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26 лютого 2021, Київ 08:25
Політика

Революція в Білорусі заглохла: чи буде в білорусів ще один шанс? 

Belarus - People take part in a protest against the presidential election results demanding the resignation of Belarusian President Alexander Lukashenko and the release of political prisoners, in Minsk, 16aug2020
(Рубрика «Точка зору»)

Масові протести білорусів проти фальсифікації виборів, жорстокого побиття й переслідування демонстрантів ущухли. Як заявляє білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, «я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестуючих – у них є зброя, у них є сила, так що так, на даний момент здається, що ми програли».

Водночас вона називає санкції Заходу проти режиму Лукашенка «насмішкою», і хоча західні країни будуть постійно посилювати цей санкційний тиск, його все одно недостатньо для того, щоб зламати режиму карк. А якщо ні всередині країни, ні зовні немає рішучості боротися з Лукашенком до кінця, мусимо, на жаль, констатувати – революція заглохла, а відновити її навесні буде нелегко.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська під час пресконференції в Брюсселі, 21 вересня 2020 року
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська під час пресконференції в Брюсселі, 21 вересня 2020 року

Ворог білоруської демократії – у Кремлі

Білоруські протести, що з повною силою розгорнулися в Мінську та менших містах у серпні минулого року, неабияк схвилювали українців. Здавалося, нарешті настав той час, коли білоруси позбудуться Лукашенка і здобудуть демократію. Втім, масові демонстрації хоч і тривали кілька місяців, та жодних результатів не досягнули.

І якщо спочатку Лукашенко скидався на хижого, але загнаного звіра, який боїться протестів і не впевнений у собі, то зараз білоруський диктатор уже повернув собі спокій і повільно, але системно здійснює терор проти опозиції.

Ще з літа минулого року я уважно стежу за подіями в Білорусі, але весь цей час намагався не коментувати тамтешніх подій, адже – попри зовнішню подібність – їх складно порівнювати з українськими Майданами.

Білоруси бояться визнати, що боротьба за їхню демократію й незалежність є боротьбою з Росією, а не тільки з Лукашенком

Річ у тім, що ще в 2006 році я сам став учасником спроби мирної революції в Мінську після президентських виборів. Тоді мені довелося відсидіти 15 діб у відомій нині в’язниці «Акрєстіна» і стати персоною нон-ґрата в цій країні. З того часу я виніс один урок: причина поразки білоруської опозиції полягала не тільки в тому, що в них слабке громадянське суспільство, а й у неправильному визначенні головного ворога.

Адже білоруси бояться визнати, що боротьба за їхню демократію й незалежність є по суті боротьбою з Росією, а не тільки з Лукашенком. Бацька – просто уособлення російської моделі влади і залежності від Кремля, тому неможливо досягнути демократії й поваги до базових прав людини, не ввійшовши у фазу конфлікту з Росією. Це доведено Україною.

Куй залізо, поки гаряче

Я пам’ятаю, як у грудні 2013-го і січні 2014 року навіть зі сцени Майдану лунали голоси про те, що наш протест варто переформатувати в громадський рух, у щось на кшталт політичного фронту, який діятиме в усіх куточках країни, а саме наметове містечко на Майдані згорнути, щоб повернутися з мітингами навесні. Як бачимо на прикладі білорусів, то був би фатальний крок, внаслідок якого Янукович досі б залишався при владі в Україні, а сама країна опинилася б у російській сфері впливу.

Революція гідності. Київ, майдан Незалежності, 1 грудня 2013 року
Революція гідності. Київ, майдан Незалежності, 1 грудня 2013 року

Тоді нас теж намагалися приспати ідеями про компроміси й круглі столи, але результат виявився б невтішним, адже диктатори кожну нагоду використовують для того, щоб виграти час, а тоді збирають свої сили в кулак і розправляються з протестами.

Втративши пік емоційного напруження народу, не впоравшись із лідерськими функціями, Світлана Тихановська зокрема і білоруська опозиція загалом розпорошила енергію вуличного протесту, не запропонувавши нічого ефективного натомість. Безумовно, опозиційні настрої у Білорусі не зникли, але з кожним днем і кожним новим судовим вироком рядовому білорусу буде все страшніше виходити на мітинг. Та й для чого – щоб прогулятися центральною вулицею і повернутися додому? Революції так не робляться.

Під час Революції гідності ми стояли до кінця і перемогли

Як ми бачимо на прикладі власної країни, народ не може жити в стані перманентної революційної напруги й боротьби за високі ідеали. Революції й протести – радше виняток, ніж правило. А потім починається нова хвиля апатії довжиною в багато років. І часом дивишся на людей навколо й не впізнаєш їх – де ті, що мужньо стояли на барикадах, що оголошували страйки, що жертвували останнє на армію, що співали гімн, тримаючи руку на серці?

Хтозна, якби тоді, 7 років тому, ми не зціпили зуби й не дотиснули режим Януковича, як ситуація виглядала б зараз. Мабуть, горстка опозиціонерів кричала б у фейсбуці про утиски, відомі культурні діячі підписували б відкриті листи з вимогою звільнити з в’язниці того чи іншого несправедливо засудженого, міжнародна спільнота висловлювала б класичну «глибоку стурбованість». А більшості українців було б на все це начхати – люди би дбали передусім про вміст свого холодильника. Але, на щастя, під час Революції гідності ми стояли до кінця і перемогли.

Революція гідності. Київ, 25 січня 2014 року
Революція гідності. Київ, 25 січня 2014 року

Тож якщо якимось дивом чи завдяки черговій помилці Лукашенка білоруській опозиції навесні вдасться знову вивести натовпи людей на вулиці, я дуже сподіваюся, що їй вистачить сміливості й таланту не розгубити цей потенціал. Бо наступного шансу може просто не бути.

Андрій Любка – письменник

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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    Андрій Любка

    Український поет, прозаїк, есеїст. Автор восьми книжок, лауреат літературних премій «Дебют» та «Київські лаври». Твори перекладені на понад десять мов, окремими книжками виходили в Австрії та Польщі. Живе в Ужгороді.

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