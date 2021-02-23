Білорусь: Тихановська закликала громадян масово вийти на вулиці 25 березня

Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка виїхала з країни через тиск влади, закликала прихильників опозиції знову вийти на вулиці білоруських міст 25 березня, в день проголошення незалежності. Свою заяву вона опублікувала в телеграм-каналі.

«Закликаю всіх білорусів готуватися до цього дня вже зараз: мобілізувати протестний дух, вибудовувати безпечні спільноти, планувати повернення на вулиці власних міст», – написала Тихановська.

Раніше в інтерв’ю швейцарській газеті Le Temps вона зізналася, що опозиційні сили програли «боротьбу за вулицю», і що для перемоги над режимом Олександра Лукашенка знадобиться більше часу, ніж планувалося. При цьому вона висловила сподівання, що масові протести в країні можуть продовжитися навесні.

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів.

Під час придушення протестів загинули щонайменше 5 людей. За даними правозахисників, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій, влада країни порушила понад 900 кримінальних справ проти опонентів. Акції протесту тривають досі, хоча число їхніх учасників значно скоротилося.

Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі. Проти низки білоруських чиновників запроваджені санкції.