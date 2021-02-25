ЄС продовжив на рік санкції проти білоруських чиновників

Європейський союз продовжив на рік санкції проти білоруських чиновників. Як повідомляється на сайті Ради ЄС, санкції також зачеплять економічних суб’єктів, керівників бізнесу і компаній, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка або підтримують його.

«Після сфальсифікованих президентських виборів в серпні 2020 року і подальшої хвилі протестів, жорстоко придушеної владою Білорусі, ЄС ввів санкції у жовтні, листопаді та грудні 2020 року, давши зрозуміти відповідальним політичним і економічним суб’єктам, що за свої дії і підтримку режиму вони повинні заплатити», – йдеться в повідомленні.

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів певних осіб – наразі це 88 осіб, включаючи Олександра Лукашенка, а також заморожування активів, що належать сімом організаціям. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено прямо або побічно надавати кошти певним особам.

22 лютого Рада ЄС із закордонних справ заявила, що через тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади Білорусі ЄС розгляне питання про подальші санкції. Крім того, у Брюсселі вказували, що ЄС продовжить підтримувати білоруський народ в його законному прагненні до демократії, в тому числі за допомогою підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів.

Під час придушення протестів загинули щонайменше 5 людей. За даними правозахисників, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій, влада країни порушила понад 900 кримінальних справ проти опонентів. Акції протесту тривають досі, хоча число їхніх учасників значно скоротилося.

Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі. Проти низки білоруських чиновників запроваджені санкції.