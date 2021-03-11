Організатори «Євробачення» просять Білорусь змінити пісню на конкурс

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» просять Білорусь змінити пісню, яка буде представлена від цієї країни на шоу в Роттердамі. У зверненні організаторів конкурсу до Білоруської телерадіокомпанії (БТРК) йдеться, що пісня, яка перемогла в національному відборі, «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу».

Білорусь запропонувала для конкурсу російськомовну композицію під назвою «Я научу тебя» групи «Галаси ЗМеста» з міста Барановичі. Приспів містить такі слова: «Я навчу тебе танцювати під дудочку... Я навчу тебе ходити по струночці... Ти будеш усім задоволений, радий всьому... Тобі ж краще буде самому». Як зазначає «Німецька хвиля», багато хто побачив у композиції політичний підтекст, вважаючи, що пісня спрямована проти тих, хто бере участь у масових акціях за чесні вибори в Білорусі.

Раніше група «Галаси ЗМеста» презентувала кілька сатиричних пісень, у тому числі про лідерів білоруської опозиції Світлану Тихановську, Павла Латушка та Марію Колесникову.

Конкурс пісні «Євробачення», скасований у 2020 році через пандемію, відбудеться 18–22 травня в Роттердамі за участю виконавців із 41 держави.

Від серпня минулого року в Білорусі тривають багатотисячні акції проти офіційних підсумків президентських виборів, переможцем яких ЦВК вже вшосте поспіль оголосив Олександра Лукашенка. Учасників протестів жорстко затримують. Кілька людей за час виступів загинули. Порушено сотні кримінальних справ. Більшість лідерів опозиції або залишили країну, або перебувають під вартою.

США і країни Євросоюзу не визнають Лукашенка легітимно обраним президентом. Проти нього і чиновників з його оточення запроваджені санкції.