МЗС прокоментувало звинувачення Білорусі в постачанні зброї для терактів: «Це нісенітниця»

У Міністерстві закордонних справ назвали «повною нісенітницею» звинувачення голова Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля, буцімто з території України великими партіями незаконно поставляється зброя, призначена для дестабілізації ситуації в країні.

«Ми повністю відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи свого сусіда», – сказав речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі.

У МЗС наголосили, що подібні звинувачення не вперше лунають з боку білоруських чиновників, і Україна послідовно їх відкидає.

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель в ефірі «Білорусь 1» заявив, що його відомство упродовж останніх місяців фіксує «різку активізацію терористичних загроз» щодо Білорусі. Він додав, що з території України до його держави буцімто надходять «величезні партії зброї для подальшого використання з метою дестабілізації ситуації», а також, що «планувалися терористичні акти як щодо об’єктів державних відомств, так і щодо окремих посадових осіб, в тому числі – з загрозою загибелі великої кількості населення».

При цьому Тертель зазначив, що КДБ Білорус має інформацію щодо «причетних осіб» і «вживає відповідних заходів».