Білорусь: Сергію Тихановському висунули остаточне звинувачення

Слідчий комітет Білорусі завершив розслідування кримінальної справи щодо блогера, чоловіка екскандидатки в президенти Світлани Тихановської Сергія Тихановського. Йому висунули остаточне звинувачення за чотирма статтями («організація масових заворушень», «розпалювання соціальної ворожнечі», «перешкоджання роботі ЦВК», «організація дій, що грубо порушують громадський порядок»), повідомила у четвер пресслужба Слідчого комітету.

Санкція найбільш тяжкої з них передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Крім Тихановського, обвинуваченим у кримінальній справі проходять також лідер незареєстрованого об’єднання «Народна громада» Микола Статкевич і їхні соратники.

Слідчий комітет також оцінив збитки від дій Тіхановського і його соратників у понад 3,5 мільйона рублів. На майно і грошові кошти обвинувачених накладено арешт.

У відомстві зазначили, що завершили розслідування виокремлених зі «справи Тихановського» дев’яти кримінальних проваджень стосовно 25 осіб, за деякими з них вже винесено обвинувальні вироки.

Сергій Тихановський – білоруський блогер і керівник ініціативної групи своєї дружини, кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Вона змогла зареєструватися, коли в цьому було відмовлено її чоловікові. Тихановський перебуває під арештом з 29 травня за звинуваченням в порушенні громадського порядку і втручанні в роботу виборчих комісій. У нього провели кілька обшуків, в результаті був «знайдений» пакет з 900 тисячами доларів. Блогер і його рідні вважають, що гроші йому підкинули.