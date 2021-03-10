Білорусь: опозиція пропонує зміни до конституції – з представницькими функціями у президента

Білоруська опозиція 10 березня представила проєкт Конституції, який передбачає перехід від президентської форми правління до парламентської. Про зміст запропонованих змін розробники повідомили на пресконференції, яка транслювалася в Youtube.

Саме парламент, як розповів член робочої групи з формування проєкту Конституції Валерій Жураковський, призначатиме прем’єр-міністра, затверджуватиме уряд, ухвалюватиме закони і постанови.

Уряд звітуватиме перед парламентом. Глава держави, за його словами, представлятиме країну на міжнародній арені, виступатиме арбітром між парламентськими фракціями, якщо вони не зможуть домовитися.

Автори нового проєкту Конституції внесли до тексту норму, за якою президент обиратиметься на п’ять років, одна й та ж особа не зможе обиратися більш як на два терміни впродовж свого життя. Вибори відбуватимуться в останню неділю жовтня останнього року повноважень президента.

Пропонується також створення органу суддівського самоврядування – Національної ради правосуддя, посилення місцевого самоврядування через обрання голів місцевих виконкомів депутатами і зміцнення ролі Національного банку, який самостійно зможе визначати грошово-кредитну політику.

У проєкті Конституції державними мовами названі білоруська і російська, але із застереженням, що в майбутньому білоруська набуде статусу «єдиної державної мови». Державним прапором опозиція пропонує затвердити біло-червоно-білий прапор, гербом – «Пагоню», девізом – «Живе Білорусь!»

Представник колишнього кандидата в президенти Світлани Тихановської з питань конституційної реформи Анатолій Лебедько зазначив, що зараз перед робочою групою стоїть завдання обговорити запропоновані зміни з якомога більшою кількістю білорусів, щоб до осені «був документ, який можна відправляти на голосування».

У лютому 2021 року на Всебілоруських народних зборах Олександр Лукашенко заявив, що протягом року з’явиться проєкт нової Конституції, а на початку наступного року його винесуть на референдум. Голова ЦВК Лідія Єрмошина згодом повідомила, що оптимальною датою для проведення референдуму буде грудень 2021 року.

Олександр Лукашенко прийшов до влади в 1994 році і кілька разів змінював Конституцію, щоб залишатися на президентській посаді. У серпні 2020 року, за офіційними даними ЦВК, він ушосте виграв вибори. Після оголошення підсумків люди вийшли на протести, які тривають донині. 23 вересня Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, проте країни Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали його легітимність.