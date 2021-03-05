У Білорусі відкрили кримінальну справу проти правозахисного центру «Весна»

Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу проти правозахисного центру «Весна» за статтею про організацію й активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок, повідомили у правозахисній організації.

За версією слідства, «Весна» нібито здійснює фінансування й інше матеріальне забезпечення незаконних масових заходів.

Правозахисний центр наголошує, що ніколи не був «організатором насильницьких дій і завжди підтримував мирну реалізацію цивільних і політичних свобод».

Акції протесту проти фальсифікації підсумків виборів у Білорусі мали переважно мирний характер, незважаючи на це, проти демонстрантів силовики застосовували непропорційну силу, спецзасоби і зброю, а також піддавали тортурам затриманих учасників акції, йдеться в заяві.

Правозахисники нагадали, що в рамках порушеної справи проводяться обшуки в офісах регіональних відділень і в квартирах членів організації, їх викликають на допити й інші процесуальні дії. Крім того, за різними звинуваченнями заарештовані правозахисники і волонтери центру Марфа Рабкова, Андрій Чепюк, Леонід Судаленко і Тетяна Ласиця.

Правозахисний центр «Весна» – неурядова правозахисна організація, з 1996 року займається допомогою затриманим на мітингах і їхнім сім’ям. По всій країні працюють близько 200 волонтерів центру. 28 жовтня 2003 року за участь у спостереженні під час президентських виборів 2001 року правозахисний центр «Весна» був позбавлений державної реєстрації. У квітні цього року організація відзначатиме своє 25-річчя.