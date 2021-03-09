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09 березня 2021, Київ 12:24
Новини | Міжнародні

Білоруському юристу Максиму Знаку продовжили арешт до 9 травня – адвокат

Раніше захисники юриста Максима Знака заявляли про політично мотивовану справу проти нього

Члену президії Координаційної ради Білорусі юристу Максиму Знаку продовжили термін утримання під вартою до 9 травня, повідомив виданню TUT.BY адвокат Дмитро Лаєвський.

«Максиму вручили копію постанови про продовження терміну тримання під вартою. Ми оскаржимо рішення слідства», – прокоментував чергове рішення продовжити утримання адвоката в СІЗО Дмитро Лаєвський.

Максима Знака затримали 9 вересня 2020 року. Його звинуватили в закликах до дій проти нацбезпеки. Раніше, 25 січня, йому вчергове продовжили термін утримання під вартою до 9 березня. А тепер продовжили ще на два місяці.

Координаційна рада опозиції була створена в Білорусі 18 серпня 2020 року з ініціативи екскандидатки в президенти Світлани Тихановської. До президії ради увійшли білоруська письменниця і лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, міжнародний медіатор Лілія Власова, Сергій Дилевський, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Марія Колесникова і Павло Латушко.

Перша справа проти Координаційної ради була порушена наприкінці серпня минулого року. У грудні Генпрокуратура порушила ще дві кримінальні справи – за фактами створення екстремістського угруповання і управління ним, фінансування його діяльності, та змови з метою захоплення державної влади. 10 лютого Максиму Знаку висунули звинувачення за цими двома статтями. Раніше захисники Знака заявляли про політично мотивовану справу проти нього.

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