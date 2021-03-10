Голова КДБ Білорусі попередив про жорсткі заходи влади через можливі теракти під час протестів 25-27 березня

Голова КДБ Білорусі Іван Тертель заявив про заплановані спроби дестабілізації обстановки в республіці під час акцій протесту, що очікуються 25-27 березня.

«Нам достеменно відомо, що в період 25-27 числа будуть зроблені спроби дестабілізації ситуації в країні. Сценарій розробляється за кордоном із причетністю осіб, які свого часу залишили нашу територію», – сказав Іван Тертель в ефірі телеканалу «Білорусь 1».

Голова КДБ Білорусі попередив, що влада має намір вжити жорстких заходів для недопущення дестабілізації обстановки в країні. «Ми будемо діяти жорстко, згідно з законодавством», – сказав Тертель.

Він уточнив, що, за даними влади, очікується «виведення людей на несанкціоновану частину заходів, на вулиці, з елементами провокацій, з можливими потерпілими з числа простих громадян і якихось надзвичайних ситуацій».

«Буде подана офіційна заявка на проведення заходу 25 числа, передбачається збір людей на площі Якуба Коласа, наступний марш до майданчика в районі театру опери і балету, потім неконтрольований вихід людей на заклик відомих телеграм-каналів, провокація для зіткнень із правоохоронцями.

Можливі більш жорсткі сценарії за участю третіх осіб і з нанесенням каліцтв здоров’ю людей і громадян, які будуть перебувати, в тому числі в районі цих заходів», – заявив голова білоруського КДБ.

Другий сценарій, за його словами, передбачає подачу заявки на проведення офіційних заходів в районі площі Бангалор «із подальшим виведенням людей на несанкціоновану акцію з емоційним підігрівом у центральні районі міста, з провокуванням дій правоохоронних органів».

Як заявив Тертель, третій сценарій передбачає, в разі відсутності дозволу на заявку, «відстеження ситуації: орієнтування на хатні чати, на координаторів, із подальшим закликом їх до несанкціонованих акцій, зіткнення з правоохоронцями в центральній частині міста».

Також голова КДБ заявив в ефірі державного білоруського телеканалу про «різку активізацію терористичних загроз» щодо Білорусі в останні пів року. Він розповів про знайдену на територій країни схованку з великою кількістю вибухівки.

«Тротил там обчислюється десятками кілограмів. Виявлена велика кількість пластиту, вибухових пристроїв, спеціальної зброї, призначеної для розвідувально-диверсійної діяльності, дистанційні засоби з підриву різних об’єктів. Це серйозна професійно озброєна група», – сказав Тертель.

За його словами, загрози йдуть із території сусідніх держав, йдеться про діяльність «окремих терористичних груп, члени яких перебували на території країн Західної Європи, Польщі, України».

Голова КДБ Білорусі уточнив, що це стосується груп Ігоря Оліневича і Миколи Автуховича, які були затримані в жовтні і грудні 2020 року.

За його словами, затримані «пройшли певну серйозну підготовку, брали участь у різних заходах на території країн, де проходили збройні конфлікти».

Після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі почалися протести проти фальсифікації їхніх підсумків і проти насильства, яке силовики застосовують до демонстрантів під час затримання, а також в ув’язненні. За дев’ять місяців у цій країні порушено понад 1800 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів, учасників мирних акцій протесту. Тисячі затриманих учасників протестів по всій країні були цілеспрямовано піддані тортурам та іншим видам жорстокого, нелюдського і принизливого поводження.