У Білорусі позбавляють ліцензії адвоката, який захищав журналістів

Відомий білоруський адвокат Сергій Зікрацький, який захищає і журналістів, не пройшов позачергову атестацію в Міністерстві юстиції, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Комісія вирішила, що він «не має достатньої кваліфікації», щоб працювати адвокатом. Зікрацький розповів виданню TUT.BY, що має намір ще якийсь час попрацювати адвокатом до того, як його офіційно позбавлять ліцензії.

«Те, що її заберуть, – швидше вже питання технічне, ніж юридичне. Наступне засідання кваліфікаційної комісії, де вирішуватиметься це питання, має відбутися 22 квітня. Якщо пощастить, допрацюю до цього терміну, якщо комісію вирішать скликати раніше для тих, хто особливо відзначився, значить, не допрацюю», – сказав Сергій Зікрацький.

Підставою для переатестації адвоката стали кілька його коментарів у засобах інформації, в тому числі з приводу вироку журналісткам каналу «Белсат» Катерині Бахваловій (Андрєєвій) і Дарії Чульцовій. «Гадаєте, що підставою для виклику на позачергову атестацію стали скарги моїх клієнтів? Ні. Мін’юст вирішив, що мої коментарі в ЗМІ недостатньо кваліфіковані, а значить, треба перевірити, чи можу я далі працювати адвокатом», – писав раніше Зікрацький.

Сергій Зікрацький спеціалізується на авторському, корпоративному праві, інтелектуальній власності. Білоруській службі Радіо Свобода він розповів, що почав працювати над правовими аспектами роботи ЗМІ ще в університеті. Він захищає багатьох журналістів за політично вмотивованими справами, в тому числі він захищав TUT.BY у справі про позбавлення статусу ЗМІ, Катерину Бахвалову і співробітників білоруського «Пресклубу».

У Білорусі на адвокатів опозиції і демонстрантів чиниться тиск, в тому числі через позбавлення їх ліцензії. У жовтні 2020 року Міністерство юстиції позбавило ліцензії адвоката Марії Колесникової і Віктора Бабарика Олександра Пильченка, в лютому 2021 року без ліцензії залишилася і Людмила Козак, яка також захищала Колесникову. Крім того, без ліцензії залишилися Костянтин Міхель, Михайло Кирилюк, Максим Конон і Юлія Леванчук.

На початку березня 2021 року під час позачергової атестації міністерство також «через недостатню кваліфікацію» позбавило адвокатської ліцензії Андрія Барташевича, Миколу Йотку і Олену Шинкаревич, ще трьом атестацію відстрочили на шість місяців, її пройшов лише один адвокат.

На захист білоруських адвокатів раніше виступили Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів (IBAHRI), Американська асоціація юристів (American Bar Association, ABA) та інші організації та авторитетні адвокати. Про тиск на білоруських адвокатів ідеться в доповіді Верховного комісара ООН з прав людини за 2020 рік.