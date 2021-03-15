Білорусь: блогера Лосика помістили в карцер. Він припинив голодування

Білоруського блогера, адміністратора телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Ігоря Лосика, який є фрілансером-консультантом Радіо Свобода, помістили до карцеру, повідомила білоруській службі Радіо Свобода його дружина Дар’я.

За її словами, 15 березня Лосик припинив сухе голодування, оголошене 11 березня.

«Оскільки Ігор оголосив сухе голодування, його на п’ять днів помістили в карцер. Ігор голодував чотири дні. Зараз він все ще перебуває в одиночній камері. Найближчими днями ми з моїм адвокатом спробуємо знову дістатися до Жодіна, щоб дізнатися більше про стан Ігоря», – сказала дружина блогера.

11 березня вона відкрито звернулася до Олександра Лукашенка із закликом звільнити її чоловіка. Світлана Тихановська попросила Ігоря Лосика припинити нове голодування.

Лосик оголосив голодування 11 березня на знак протесту проти нових обвинувачень, висунутих йому. Наразі невідомо, яку статтю йому інкримінують. Адвокат Лосика підписав угоду про нерозголошення і не може про це розповісти.

11 березня, крім оголошення голодування, Лосик поранив зап’ястя біля вен на очах у слідчого і свого адвоката.

Ігор Лосик перебуває у в’язниці з 25 червня 2020 року за звинуваченням у «організації й підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок». 15 грудня 2020 року він оголошував голодування на знак протесту проти нових звинувачень за статтею 293 – підготовка до участі в заворушеннях.

Окрім Лосика, білоруська влада переслідує, затримує та позбавляє акредитації інших журналістів Радіо Свобода, які висвітлювали президентські вибори та їхні наслідки. 2 жовтня МЗС Білорусі скасувало акредитацію всіх журналістів, які працюють в іноземних медіаорганізаціях.