Білорусь: блогерові Лосику висунули нове обвинувачення, він оголосив голодування

Білоруському блогеру, адміністратору телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Ігореві Лосику, який є фрілансером-консультантом Радіо Свобода, висунули нове обвинувачення, за якою статтею – наразі невідомо.

Як повідомила дружина Лосика Дар’я, після того, як йому оголосили обвинувачення, її чоловік на очах у слідчого й адвоката спробував порізати руки й оголосив сухе голодування на знак протесту.

Із заявою через справу Ігоря Лосика сьогодні виступив президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

«Усі ми на Радіо Свобода глибоко засмучені новими обвинуваченнями проти Ігоря та погіршенням стану його здоров’я. Журналістика не є злочином, і Ігор занадто довго перебуває під арештом. Не можна таким чином катувати Ігоря та його родину. Я закликаю Олександра Лукашенка негайно звільнити Ігоря, щоб він зустрівся зі своєю дружиною та дочкою», – наголосив Флай.

У соцмережах опублікували лист Лосика, який він написав 18 лютого і який свідчить про його важкий психологічний стан.

«У мене немає ілюзій, я думаю, буде п’ять років, і там я помру. Немає бажання щось робити, так багато зроблено, і все марно, ні на кого нічого не впливає. Чесно кажучи, навряд чи щось зміниться», – пише він.

Блогер вже оголошував голодування на знак протесту проти затримання і припинив його у січні, на 42-му дні. Його стан здоров’я тоді значно погіршився, повідомляв адвокат.

Ігор Лосик перебуває у в’язниці з 25 червня 2020 року за звинуваченням у «організації й підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок». 15 грудня 2020 року він оголошував голодування на знак протесту проти нових звинувачень за статтею 293 – підготовка до участі в заворушеннях.

Окрім Лосика, білоруська влада переслідує, затримує та позбавляє акредитації інших журналістів Радіо Свобода, які висвітлювали президентські вибори та їхні наслідки. 2 жовтня МЗС Білорусі скасувало акредитацію всіх журналістів, які працюють в іноземних медіаорганізаціях.