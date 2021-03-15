Тихановська закликала політичних в’язнів у Білорусі припинити голодування

Колишня кандидатка на посаду президента Білорусі від опозиції Світлана Тихановська закликала політичних в’язнів – журналіста Ігоря Лосика, музиканта Ігоря Банцера і активіста Дмитра Фурманова припинити голодування, оголошене ними на знак протесту проти порушених щодо них справ.

«Ви зараз ризикуєте своїм життям, висловлюючи свій протест через голодування. Але ми, білоруси, не готові ризикувати вами. Ви потрібні вашим близьким, батькам і дітям. Ви потрібні Білорусі», – написала Тихановська в своєму телеграм-каналі.

За словами опозиціонерки, вона робить усе можливе, щоб звільнити їх і сотні інших «закритих без провини» білорусів. Білоруська влада забороняє відвідання в’язниць представникам дипмісій і європейських послів, оскільки боїться, що всі побачать, у яких страшних умовах утримуються ув’язнені, зазначила Тихановська.

Білоруський журналіст, засновник опозиційного телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Ігор Лосик оголосив сухе голодування і спробував порізати руки перед слідчим після того, як йому висунули нове звинувачення. Лосик був заарештований 25 червня за звинуваченням у «приготуванні до порушення громадського порядку». В середині грудня його звинуватили ще й у «приготуванні до участі в масових заворушеннях». Тоді він оголосив голодування, яке тримав 41 день.

Гродненський музикант Ігор Банцер був затриманий 20 жовтня 2020 року «за хуліганство». До цього він тричі піддавався адміністративному арешту за участь у мітингах опозиції. 3 березня Банцер оголосив сухе голодування, заявивши, що вважає порушену проти нього справу політично мотивованою.

Дмитро Фурманов був затриманий під час виборчого пікету в Гродні 29 травня за збирання підписів на підтримку Світлани Тихановської. Йому були висунуті звинувачення за кримінальною статтею про організацію і підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок. Про початок голодування на знак протесту проти нестерпних умов тримання Дмитро Фурманов оголосив 11 березня.

Масові акції протесту розпочалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів. За даними правозахисників, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій, влада країни порушила понад 900 кримінальних справ проти своїх опонентів. Багато лідерів протестного руху в Білорусі зараз перебувають під вартою або були змушені, як Тихановська, виїхати з країни. Акції протесту тривають досі, хоча число їхніх учасників суттєво скоротилося.