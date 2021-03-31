Два президентські терміни і шлюб як союз чоловіка і жінки. Що Лукашенко хоче змінити в Конституції Білорусі?

На хвилі масових протестів у Білорусі у зв'язку із недовірою до результатів президентських виборів у серпні 2020 року Олександр Лукашенко обіцяв призначити нові вибори – але тільки після того, як у державі змінять Конституцію і передадуть частину функцій президента іншим органам влади.

Тепер Лукашенко заявляє, що не має наміру «миттєво» скорочувати повноваження президента, і вважає, що у президента повинні залишитися основні важелі впливу «на будь-які рішення знизу догори».

Що вже відомо про цю майбутню змінену конституцію і чи обмежить вона повноваження Лукашенка?

На ці запитання в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», відповідали Ольга Ковалькова, учасниця Координаційної ради білоруської опозиції, і Юрій Воскресенський, підприємець із Мінська, який був присутній на засіданнях конституційної комісії.

– Ольго, на вашу думку, чи буде в новому проєкті Конституції від Лукашенка обмеження повноважень і яким воно буде?

Будь-які зміни Конституції повинні гарантувати дотримання базових принципів. Повноваження президента, звичайно ж, повинні бути перерозподілені

Ольга Ковалькова: Ми можемо довго говорити про те, як перерозподіляти повноваження, як змінювати Конституцію. Але ключове питання сьогодні в Білорусі – це те, що Конституцію, Основний закон країни мають виконувати.

У Білорусі немає конституційного права, яке не було би порушене: право на життя, на свободу думок та ідеології, на отримання і поширення інформації, право обирати і бути обраним, право брати участь в управлінні державою через вибори, право на працю, на пересування, на об’єднання в політичні партії, право на мирні зібрання.

За вимогу реалізації цих прав люди сидять у в’язницях, людей депортують, нові абсурдні кримінальні справи заводять.

2300 кримінальних справ, 322 політв’язнів, кожного дня затримання, обшуки і вироки.

– Все, про що ви говорите, це, на думку багатьох експертів, з якими ми розмовляли, є наслідки якраз цих необмежених президентських повноважень. Саме тому важливо говорити про те, щоб їх змінити. Як ви уявляєте – якими повинні бути повноваження у президента Білорусі в новій Конституції?

Ковалькова: Будь-які зміни Конституції повинні гарантувати дотримання базових принципів. Це змінюваність влади, включно з обмеженням перебування на посаді президента людини не більше двох термінів поспіль, це поділ законодавчої, виконавчої, судової влади, це проведення вільних і демократичних виборів, це недоторканність, незалежність і територіальна цілісність Республіки Білорусь.

Повноваження президента, звичайно ж, повинні бути перерозподілені. Але дивіться, ми зараз говоримо про зміни Конституції при старій владі. В умовах, коли призначаються всі рівні дільничних і Центральної виборчої комісії з представників влади, коли не допускають спостерігачів, ми говоримо про зміну Конституції при незмінному механізмі. Якби пройшли чесні вибори з відкритим підрахунком голосів, влада програла б будь-які такі вибори.

– Пане Юрію, нинішня заява Олександра Лукашенка про те, що за новою Конституцією президент повинен «контролювати все знизу догори» – як ви розцінюєте ці слова?

В країні немає репресій. У країні є наведення порядку

Юрій Воскресенський: Я розцінюю слова президента так, що зараз у конституційну комісію, членом якої я є, надійшли понад 15 тисяч поправок і пропозицій.

Усі їх треба врахувати, і, звичайно, всім не догодиш. Але президент не сказав, що повинен контролювати буквально все. Він же сказав це якраз на нараді з приводу перерозподілу повноважень у тому контексті, наголошую, що не можна повністю переходити до парламентської системи або робити декоративною представницькою функцію президента. Він говорив саме в цьому контексті.

Але, припустімо, що вже завтра буде перше засідання щодо розділу другого: там права, свободи особистості. І завтра конституційна комісія вже розпочинає роботу над поправками. Я нагадаю, що згідно з дорожньою картою, 1 серпня повинен бути представлений суспільству готовий проєкт, а не пізніше 7 листопада він повинен бути вже завершений і вичищений повністю.

– То, можливо, ми з вами говоримо про різні висловлювання Олександра Лукашенка. Процитую: «У президента залишаться основні повноваження, які можуть впливати на будь-яке рішення знизу догори».

Воскресенський: Ну залишаться. По-перше, там буде два терміни, тобто те, чого домагалася демократична громадськість, це дуже добре. Я переконаний, що будуть обмеження каденцій.

– Я про повноваження швидше, а не про тривалість перебування в кріслі президента.

Воскресенський: По-друге, ви розумієте, що президент перш за все політик. Цією фразою він підкреслював, що не можна робити в наших перехідних пострадянських державах функцію і посаду президента декоративною. Він підкреслював насамперед це. Але повірте, я вже бачу, виходячи з підготовлених документів до завтрашнього засідання, що зрушення будуть і вони не будуть носити якийсь декларативний характер.

– А які ключові? Назвіть три ключові зрушення, які приведуть до демократизації білоруського суспільства.

Зараз дуже важливо було навести порядок, цей порядок навели. У тому числі добре для Російської Федерації, щоб тут не було ніякої громадянської війни або Донбасу

Воскресенський: Значить, це конституційний статус, узаконення конституційного статусу Білоруських народних зборів. З’являється новий інститут, який дуже важливий для транзитного періоду. Це обмеження каденцій президента двома термінами. І це, можливо, змішана – якщо конституційна комісія погодиться з цими аргументами – мажоритарно-пропорційна система виборів. Але завтра, наприклад, ми розглядаємо і розбираємо розділ «Особистість». Із таких основних поправок, що планується розглянути, – це те, що шлюб – це союз чоловіка і жінки, як у випадку з Російською Федерацією.

– Я тут все-таки про демократизацію вас запитувала. Зрозуміла про дві каденції, ключове із запропонованого. Важливо в цьому випадку все-таки уточнити: це ще дві каденції Лукашенка? При новій Конституції вже?

Воскресенський: Значить, президент публічно говорив, що він відчуває, що деяка частина суспільства втомилася від нього, і він готовий піти. Але, наприклад, деяка частина суспільства не готова його відпускати, це теж треба враховувати. Я б, наприклад, його не відпустив.

– Несподівана заява від людини, який називає себе опозицією в Білорусі. Ольго, можливо, вам є що заперечити.

Ковалькова: Я так припускаю, що просто можна було призначати нові вибори і все, не бачу взагалі якоїсь необхідності вносити зміни до Конституції, якщо вже так стоїть питання про те, що ніхто за владу не тримається. Ми вже сім місяців говоримо про те, що є політична криза, ми готові до переговорів. Потрібно її вирішувати, потрібно призначати вибори, формувати комісії, щоб процес був відкритий. А зараз ми чуємо, що, виявляється, і проблеми-то немає.

Ми говоримо про зміну Конституції при незміні механізму. Якби пройшли чесні вибори з відкритим підрахунком голосів, влада програє будь-які вибори

Хлопці, це все виглядає насправді несерйозно. На мій погляд, це ілюзія реформи. Очевидно з цих останніх заяв, що ні про який процес, який би подолав цю кризу, не може бути й мови. Це забалакування ситуації, закритий процес, в якому суспільство, крім влади, не бере участі. Ось ми від Юрія дізнаємося тільки про те, які внутрішні процеси відбуваються.

– Пане Юрію, останнє у мене до вас запитання доволі просто звучить: чому в країні тривають репресії?

Воскресенський: В країні немає репресій. У країні триває (до речі, Ольга не дасть збрехати, це цитата Віктора Бабарика з минулого року: він сказав, що в країні немає репресій), в країні є наведення порядку. Ви бачите, що радикальні елементи перейшли вже фактично до підготовки терористичних акцій. Природно, це неприпустимо.

– Одне запитання все ж, щоб ми не плуталися у термінології. Коли журналістки, наші колеги, ведуть стрім із акції протесту і їх на кілька років саджають за це в тюрму, – це, на вашу думку, наведення порядку?

Воскресенський: Мені здається, що журналістки і журналісти теж повинні собі віддавати звіт, що заради хайпу або гарної картинки вони могли б своїми діями привести до трагедії. Але в даному випадку, стосовно журналістів, ваших колег, я вважаю, що це дуже різке, досить серйозне покарання. Звичайно, вони могли б відбутися штрафом.

Але розумієте, зараз дуже важливо було навести порядок, цей порядок навели. У тому числі добре для Російської Федерації, щоб тут не було ніякої громадянської війни або Донбасу. Це і для Чехії треба, і для Польщі, для Литви, для Латвії, щоб тут було спокійно і стабільно все.

Ви зрозумійте найголовнішу річ: якщо суспільство хоче змін, революцій, протестів – його не зупинити нічим, розумієте? Питання, що більшість білоруського суспільства вже не хоче таких змін, не хоче таких масових акцій.