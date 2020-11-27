Лукашенко: з новою Конституцією я вже з вами президентом працювати не буду

Олександр Лукашенко каже, що не буде обіймати посаду президента у випадку ухвалення нової Конституції Білорусі.

«Усе це добре, коли ти це в інших бачиш – партійні списки та інше. Але якщо ви цього хочете, і народ за це проголосує – так і буде. Ніяку Конституцію я під себе не роблю. З новою Конституцією я вже з вами президентом працювати не буду», – сказав Лукашенко.

Він запевнив, що є прихильником ухвалення нової Конституції, але не тому що «демократію якусь треба».

«Мене що в цій ситуації хвилює: незнайомому президенту таку Конституцію віддавати не можна. Буде біда. У нас дуже серйозна Конституція. Казахстан, Росія, ми – мабуть, ось три просунуті держави, які мають таку серйозну жорстку Конституцію, де від рішення президента залежить все. З цієї точки зору, розуміючи, що не дай Бог прийде людина і захоче розв'язати війну та інше», – сказав Лукашенко.