Білорусь: проти Тихановської й ініціативи BYPOL відкрили справу про підготовку теракту

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу про підготовку акту тероризму проти колишньої кандидатки в президенти і однієї з лідерів опозиції країни Світлани Тихановської й учасників ініціативи BYPOL, пише державне агентство БелТА з посиланням на голову відомства Андрія Шведа.

«Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, представлених Комітетом державної безпеки і МВС, щодо Тихановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушено кримінальну справу про підготовку акту тероризму організованою групою за статтею 289 Кримінального кодексу. Зазначені особи кілька днів тому намагалися вчинити вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту», – сказав Швед.

У прокуратурі заявили, що «в плани організаторів входило звинуватити представників органів державної влади в здійсненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей».

МВС Білорусі 26 березня заявило про запобігання двом терактам, що готувалися, за повідомленням відомства, за вказівкою ініціативи колишніх силовиків BYPOL. Коментуючи цю інформацію, в BYPOL відзначили, що це вони зірвали теракт, який планували білоруська влада 25 березня.

Напередодні святкування Дня Волі BYPOL заявив, що отримав інформацію про підготовку 25 березня «силами Комітету держбезпеки» теракту в одній із будівель органів внутрішніх справ «у рамках плану з дискредитації протестного руху і його повної ліквідації». Тоді в КДБ ніяк не прокоментували цю заяву.

2 березня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що передав до Генпрокуратури документи на екстрадицію Світлани Тихановської у справі про організацію масових заворушень та підготовку захоплення адміністративних будівель. Після цього представники Тихановської заявили, що вона ніколи не брала участь в розробці таких планів.

Проти Тихановської порушено також кримінальні справи за частиною 1 статті 361-1 Кримінального кодексу України ( «Створення екстремістського формування або керівництво ним чи структурним підрозділом, що входить до нього») і за частиною 1 статті 357 ( «Змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади»).

Світлана Тихановська – основна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента 9 серпня – через кілька днів після виборів поїхала в Литву через тиск силовиків. 16 жовтня білоруська влада повідомила, що Тихановська оголошена в міждержавний розшук за статтею про заклики до заподіяння шкоди національній безпеці.