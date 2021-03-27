Білорусь: нові протести проти Лукашенка

Білорусів знову кличуть виходити на вулиці проти режиму Олександра Лукашенка. Лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила про початок протестної весни.

«Друга хвиля протесту нам потрібна, щоб перемогти», – заявила вона у відеозверненні напередодні Дня Волі, який у Білорусі відзначається 25 березня і традиційно асоціюється з протестами. Однак цього разу акції масовими не вийшли.

Опозиційні телеграм-канали закликали людей вийти на вулиці у вихідний, 27 березня.

Що відбувається цього дня у Білорусі, покажемо і проаналізуємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Ігор Іляш, журналіст Белсату, політичний аналітик;

Тетяна Мартинова, політичний блогер;

Ольга Ковалькова, член президії Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи;

Павло Латушко, член президії Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи, керівник Народного антикризового управління;

Богдан Мироненко, експерт з питань Центрально-Східної Європи аналітичного центру ADASTRA.