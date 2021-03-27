Білорусь: нові протести проти Лукашенка

Білорусів знову кличуть виходити на вулиці проти режиму Олександра Лукашенка. Лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила про початок протестної весни.
«Друга хвиля протесту нам потрібна, щоб перемогти», – заявила вона у відеозверненні напередодні Дня Волі, який у Білорусі відзначається 25 березня і традиційно асоціюється з протестами. Однак цього разу акції масовими не вийшли.
Опозиційні телеграм-канали закликали людей вийти на вулиці у вихідний, 27 березня.
Що відбувається цього дня у Білорусі, покажемо і проаналізуємо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Ігор Іляш, журналіст Белсату, політичний аналітик;
Тетяна Мартинова, політичний блогер;
Ольга Ковалькова, член президії Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи;
Павло Латушко, член президії Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи, керівник Народного антикризового управління;
Богдан Мироненко, експерт з питань Центрально-Східної Європи аналітичного центру ADASTRA.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ