Білорусь не братиме участь у «Євробаченні-2021» – організатори

Білорусь усунули від участі у музичному конкурсі «Євробачення-2021», який повинен відбутися в Роттердамі у другій половині травня. Про це мовиться у повідомленні організаторів конкурсу.

Організатори зазначають, що 10 березня звернулися до Белтелерадіокомпанії з проханням перевірити, що враховані всі висловлені на адресу групи-учасника від Білорусі зауваження. Згодом Мінськ в узгоджені терміни запропонував нову пісню тієї ж групи.

«Мовна спілка та керуюча рада конкурсу ретельно вивчили нову заявку, щоб оцінити її перспективи. Але дійшли висновку, що ця заявка так само порушує правила, що гарантують, що конкурс не буде використаний в будь-чиїх інтересах, і що його репутація не буде підірвана. Оскільки БТРК не змогла подати заявку протягом продовженого терміну, то з жалем констатуємо, що Білорусь не братиме участі в 65-му пісенному конкурсі «Євробачення» у травні», – мовиться у повідомленні.

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» просили Білорусь змінити пісню, яка буде представлена від цієї країни на шоу в Роттердамі. У зверненні організаторів конкурсу до Білоруської телерадіокомпанії (БТРК) мовилося, що пісня, яка перемогла в національному відборі, «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу».

Білорусь запропонувала для конкурсу російськомовну композицію під назвою «Я научу тебя» групи «Галаси ЗМеста» з міста Барановичі. Приспів містить такі слова: «Я навчу тебе танцювати під дудочку... Я навчу тебе ходити по струночці... Ти будеш усім задоволений, радий всьому... Тобі ж краще буде самому». Як зазначає «Німецька хвиля», багато хто побачив у композиції політичний підтекст, вважаючи, що пісня спрямована проти тих, хто бере участь у масових акціях за чесні вибори в Білорусі.

Конкурс пісні «Євробачення», скасований у 2020 році через пандемію, відбудеться 18–22 травня в Роттердамі.