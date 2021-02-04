Гурт Go-A заявив, що журі обрало пісню для Євробачення

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на «Євробаченні» у 2021 році, заявив, що журі обрало для конкурсу пісню «Шум». Про це повідомили на сторінці гурту у фейсбуці.

«Привіт друзі! Отже, вибір зроблено! Для нас це справді велика несподіванка. Коли ми обирали три пісні на розгляд журі, то подумали, що не можемо не включити до списку «Шум» адже багато хто з Вас просив відправити її на Євробачення, і ми подумали, що це буде своєрідний прояв уваги до людей, яким ця пісня припала до душі», – розповіли музиканти.

В Go-A додали, що на початку березня представлять оновлений варіант композиції, з якою виступлять у Роттердамі. Прем’єра кліпу на композицію «Шум», в основу якої лягла українська народна пісня, відбулася 22 січня.

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2021 році відбудеться у незвичному форматі з огляду на пандемію COVID-19, заявили організатори 4 лютого.

Серед можливих варіантів, які розглядають у Роттердамі – проведення онлайн-конкурсу серед артистів чи їхні офлайн-виступи без глядачів безпосередньо в Нідерландах із дотриманням соціальної дистанції й усіх запобіжних заходів.

При цьому організатори наголосили, що не розглядають варіант скасування конкурсу. За їхніми словами, «Євробачення-2021» відбудеться у травні цього року.

Планований на 2020 рік конкурс через коронавірусну пандемію перенесли на 2021. Але, як вирішив організатор конкурсу Європейська спілка телерадіомовлення, країни-учасниці муситимуть подати нові пісні, хоча учасники можуть лишитися ті самі. В Україні Національний відбір до «Євробачення» 2020 року виграв гурт Go-A із піснею «Соловей».