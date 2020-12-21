Українська співачка перемогла на «тюркському Євробаченні»

Українська співачка Наталія Папазоглу, яка має гагаузьке походження, перемогла на пісенному конкурсі «Тюркбачення» (Turkvision, Türkvizyon), який відбувся 20 грудня у Стамбулі – через пандемічні обмеження в онлайн-режимі.

«Щиро вітаю українку гагаузького походження Наталі Папазоглу із перемогою в престижному у тюркському світі пісенному конкурсі Тюркбачення 2020», – написав у своєму Твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У цьому конкурсі за зразком «Євробачення», в якому беруть участь представники тюркських народів чи тюркомовні виконавці, Папазоглу здобула перше місце серед 26 учасників із піснею гагаузькою мовою «Tikenli yol» («Тернистий шлях»).

Наталія Папазоглу, яка народилася в Калуші на Прикарпатті, планувала ще 2016 року взяти участь у цьому конкурсі з іншою піснею гагаузькою мовою і пройшла український відбір, але того року конкурс не відбувся – як зірвалися й кілька спроб провести його наступними роками, аж дотепер.

В українському конкурсі «X-Фактор» 2015 року Наталія Папазоглу дійшла до півфіналу.

Перед цьогорічним конкурсом «Тюркбачення» відбулося тричі – в 2013, 2014 і 2015 роках. У першому з них, 2013 року, співачка з України Фазіле Ібраімова з Криму здобула третє місце.