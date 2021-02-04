Євробачення-2021 відбудеться у незвичному форматі, розглядають три сценарії – організатори

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2021 році відбудеться у незвичному форматі з огляду на пандемію COVID-19, заявили організатори.

«Ми змушені відмовитися від звичного сценарію проведення конкурсу і розглядаємо три інші потенційні варіанти розвитку подій», – йдеться у повідомленні на сайті пісенного конкурсу.

Організатори обіцяють, що визначаться з форматом проведення цьогорічного конкурсу в найближчі тижні, і наголошують, що пріоритетними при виборі формату будуть безпека і здоров’я учасників і глядачів.

Серед можливих варіантів, які розглядають у Роттердамі, – проведення онлайн-конкурсу серед артистів чи їхні офлайн-виступи без глядачів безпосередньо в Нідерландах із дотриманням соціальної дистанції й усіх запобіжних заходів.

При цьому організатори наголосили, що не розглядають варіант скасування конкурсу. За їхніми словами, «Євробачення-2021» відбудеться у травні цього року.

Планований на 2020 рік конкурс через коронавірусну пандемію перенесли на 2021-ий. Але, як вирішив організатор конкурсу, Європейський союз телерадіомовлення, країни-учасниці муситимуть подати нові пісні, хоча учасники можуть лишитися ті самі.