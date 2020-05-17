Організатори «Євробачення» влаштували альтернативне шоу

Організатори конкурсу популярної пісні «Євробачення», який цього року був скасований через коронавірусну пандемію, влаштували замість нього альтернативне шоу.

Цей двогодинний концерт, що не мав елементу змагання, транслювали чотири десятки громадських телеканалів у Європі 16 травня – в день, коли в нідерландському Роттердамі мав би був початися конкурс.

У перебігу концерту, серед іншого, плановані було учасники цьогорічного конкурсу через відеозв’язок співали «Любов дає світло». В концерті також узяла участь низка переможців конкурсу попередніх років.

Планований було на цей рік конкурс через коронавірусну пандемію перенесений на наступний рік. Але, як вирішив організатор конкурсу, Європейський союз телерадіомовлення, країни-учасниці муситимуть подати наступного року нові пісні, хоча учасники можуть лишитися ті самі.