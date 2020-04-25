Гурт Go-A знімає відео з дому на карантині для онлайн-шоу «Євробачення» 

Go-A готується до участі в онлайн-концерті «Євробачення 2020» і знімає відео з дому, про це Радіо Свобода розповіла переможниця нацвідбору «Євробачення 2020», солістка гурту Катерина Павленко.

«Не дивлячись на те, що «Євробачення» перенесли на цілий рік, ми готуємося до онлайн «Євробачення», яке буде проведене 16 травня», – зазначає солістка гурту.

«Ми всі надсилаємо відеозаписи і ці відеозаписи будуть вмикатися під час цього шоу. Тобто ніхто онлайн нічого робити не буде, це все буде змонтовано раніше. Кожна країна представить свого учасника, кожен представить свою пісню, але голосування не буде. Просто люди подивляться, познайомляться з учасниками, зроблять свої висновки і будуть чекати наступного року, адже більшість учасників заявили, що будуть брати участь у конкурсі 2021 року», – розповідає артистка.

Катерина Павленко карантин проводить вдома і зізнається, що гроші вже закінчуються, а заробляти в таких умовах неможливо.

«Заробляти зараз взагалі не вдається, збереження вже закінчуються, фонд групи вже давним давно закінчився. Зараз основна проблема в тому, що треба знімати відео для шоу «Євробачення» і доводиться просити своїх друзів, які поки що роблять для нас це безкоштовно, з розумінням ставляться до цього. Отакі зараз в нас бувають проблеми. Але справляємося, друзі допомагають, тому тримаймося», – розповідає солістка гурту.

Гурт Go-A переміг у нацвідборі «Євробачення-2020» із піснею «Соловей», набравши максимальну кількість балів як від суддів, так і від глядачів.

18 березня стало відомо, що пісенний конкурс «Євробачення», який цього травня мав відбутися у Роттердамі, скасували через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Але наступного року для участі в конкурсі «Євробачення» потрібно буде представити нову пісню, з теперішньою, згідно з умовами, виступати не можна. Катерина Павленко пропонує, щоб українці самі обрали, яка це буде композиція.

«У принципі для нас – не проблема, так як ми самі є авторами нашої музики, ми просто напишемо кілька пісень, можливо, п’ять, і потім люди оберуть: яка пісня, на їхню думку, зможе представити Україну якнайкраще. Мені здається, це буде по-чесному для кожного слухача і кожного українця, бо українці люблять обирати», – зазначає співачка.