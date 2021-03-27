Нинішніх санкцій Євросоюзу проти Олександра Лукашенка та його оточення не достатньо, аби змусити режим йти на поступки. Таку думку висловив в програмі Радіо Свобода Свобода Live Павло Латушко, член президії Ради з організації процесу подолання політичної кризи в Білорусі.

«Санкцій нема. І давайте подивимося прямо в очі нашим європейським партнерам. Так, вони дійсно солідаризувалися із Білоруссю. Вони це постійно повторюють. Вони почали політичну блокаду режиму, але ні персональних, ні економічних (санкцій – ред.) насправді немає. Якщо ми говоримо про 88 чиновників і представників силового апарату та сім підприємтсв – це як укус комара, з якого сміється Лукашенко... Ми вже стомилися акцентувати на цьому увагу Брюсселя», – сказав Латушко.

ЄС раніше запровадив три блоки санкцій проти білоруського режиму, в цілому до чорного списку включені 88 фізичних осіб і сім компаній. 22 лютого 2021 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає можливість подальших санкцій щодо Білорусі.

27 березня через протестну акцію до Дня Волі – річниці проголошення Білоруської Народної Республіки 25 березня 1918 року – в країні були затримані десятки людей. До того, 25 березня, у сам День Волі, за даними правозахисників, затримали майже 250 людей, у тому числі понад 170 – у столиці Мінську.